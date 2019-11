von Gudrun Deinzer

Personal fehlt immer wieder und praktisch überall – auch in der Kirche. In der katholischen Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach gibt es derzeit lediglich noch einen Pfarrer, statt bis dato zwei, weshalb auch die Gottesdienstzeiten verlegt wurden – in Bonndorf von 10 Uhr auf 10.30 Uhr und in Wutach von 10 auf 9 Uhr. Das kann alle Bürger betreffen, auch diejenigen, die sich nicht nach kirchlichen Terminen und nach den Gottesdiensten richten.

Deutlich wurde dies bei der Vereinsbesprechung, bei der die Veranstaltungen der rund 100 Bonndorfer Vereine für das Folgejahr festgezurrt werden. Viele dieser Veranstaltungen finden auch sonntags statt – etwa Vernissagen, das Bonndorfer Schlossfest, der Weihnachtsmarkt oder auch die diversen Frühschoppenkonzerte. Parallel zum „Hauptgottesdienst“ eines Ortes dürften solche Veranstaltungen aufgrund der Gesetzeslage aber nicht stattfinden. Dies erläuterte Bürgermeister Michael Scharf und legte den entsprechenden Abschnitt des Baden-Württembergischen Feiertagsgesetzes vor. „Ich will hier nicht ‚Don Camillo und Peppone‘ spielen“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Erzählung der beiden ständig zerstrittenen Hauptfiguren eines italienischen Dorfes, nämlich Pfarrer und Bürgermeister.

Klärung angestrebt

Deshalb wandte Michael Scharf sich an Marco Johner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit, mit dem Anliegen, das Thema in der Pfarrgemeinderatssitzung am 9. Januar zu besprechen. Marco Johner stimmte dem zu und zeigte sich prinzipiell offen: „Wir wollen und werden nicht streiten und finden eine Lösung.“

Beim Schlossfest etwa gebe es gar kein Problem, denn dabei finde der Gottesdienst ja bereits auf dem Festgelände statt. Allerdings betonte er vor den rund 30 Vereinsvertretern auch, dass verlässliche Gottesdienstzeiten einerseits wichtig seien und andererseits aus personellen Gründen eine Verschiebung notwendig geworden sei. Dennoch sei man sogar positiv überrascht gewesen in der Pfarrgemeinde über die Problemstellung, die der Bürgermeister damit aufzeigte, verriet Marco Johner im Gespräch mit dieser Zeitung. „Dass unser Bürgermeister das Thema im Blick hat, muss man loben.“

Vereine reagieren gelassen

Gelassen, nämlich gar nicht, reagierten die Vereinsvertreter auf die Erläuterungen zur möglicherweise doch drohenden Änderung ihrer Festzeiten. Aufregung schien vorerst wohl auch nicht angebracht. In den Augen des Bürgermeisters würde sich für weltliche Veranstaltungen nichts ändern, bis zu einer Veröffentlichung nach der Anhörung, erläuterte er auf Nachfrage dieser Zeitung. „Bis dahin bleibt alles beim Alten. Bei der Pfarrgemeinderatssitzung möchte ich einen tragfähigen Kompromissvorschlag unterbreiten“, kündigte Michael Scharf an.