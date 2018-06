Bonndorf-Wellendingen Wellendinger Bürger um Josef Beringer bewahren das Käppili in Bonndorf-Wellendingen vor dem Zerfall

Der Käpilliverein in Wellendingen ist seit 25 Jahren aktiv und kümmert sich um das Gotteshaus und andere Kleindenkmäler. Initiator Josef Beringer möchte kürzer treten und macht seinen Mitbürgern einen Bildstock zum Abschiedsgeschenk.

Ein neuer Bildstock ziert seit diesem Frühjahr die Weg­gabelung nahe des Wellendinger Käpilli Richtung ehemaliger Kläranlage. Im Schutz der drei Birken wurde dort außerdem eine neue Sitzbank installiert, sodass Betrachter in aller Seelenruhe den Ort genießen und sich ihren Gedanken und Gebeten hingeben können.

Das Schmuckstück an der Wegkreuzung ist ein Abschiedsgeschenk. Und zwar von Josef Beringer, der sich nach einem Vierteljahrhundert als Hauptinitiator des Käpillivereins zurückziehen möchte. In den nächsten Tagen werden sich die Aktiven dieses Vereins treffen, um ihre weitere Vorgehensweise in dieser Angelegenheit zu besprechen.

Eigentlich ist der Käpilliverein gar kein Verein, sondern eher eine Interessengemeinschaft. Der 77-jährige Josef Beringer blickt bei dieser Gelegenheit zurück auf die Anfänge. Als er vor knapp drei Jahrzehnten bei seinem täglichen Fußmarsch vom Bonndorfer Arbeitsplatz nach Hause den fortschreitenden Zerfall der Kapelle, die dereinst Ausgangspunkt der Fußwallfahrt nach Todtmoos war, beobachtet habe, sei der Gedanke in ihm gereift, sich für deren Erhalt einzusetzen. Mitstreiter fand Beringer sofort, sind doch die Wellendinger bekannt für ihr tatkräftiges und entschlussfreudiges Engagement zugunsten eines attraktiven Ortsbilds. Josef, Michael und Heidi Giesecke sagten ebenso spontan Unterstützung zu wie Tobias Gampp und einige weitere.

Viel Unterstützung aus der Bevölkerung

Die Besitzverhältnisse der Kapelle konnten unkompliziert geregelt werden. Regionale Handwerksbetriebe, andere Unternehmen, die Wellendinger Gastwirte, Geldinstitute sowie örtliche Vereine und die Stadt steuerten Geld, Material oder Arbeitskraft bei. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wurde nach Ideen des Architekten Georg Bernhart aus einer Ruine wieder ein Schmuckstück.

Die Arbeit geht nicht aus

Vor 24 Jahren wurde das neue Käpilli eingeweiht. Seither standen weitere Instandhaltungsmaßnahmen an. Unter anderem mussten Dränagen verlegt werden, um das Mauerwerk trocken zu legen. Das Dach wurde vor zwei Jahren, der Außen- sowie Innenanstrich sogar schon mehrmals erneuert. Nicht nur Josef Beringer und der Käpilliverein, sondern zahlreiche Wellendinger pflegen ihr Käpilli und haben stets ein achtsames Auge darauf.

Etwa 100 Meter entfernt vom Käpilli steht nun der neue Bildstock. Den hat Josef Beringer in Eigenregie gebaut. Im Internet habe er sich Ideen für die Form und Ausgestaltung geholt. Alsdann fertigte der Gipsermeister Schablonen und mittels dieser die endgültige Form aus Beton an. Hinter einer Glasscheibe mit schmiedeeisernem Gitter steht auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite eine kleine Mutter-Gottes-Figur in einer kleinen Nische. Eine Spruchtafel lädt ein zum Innehalten. Die Bank neben dem Bildstock stiftete Michael Giesecke. Das Bänkle, das zuvor unter den drei Birken stand, steht nun beim Wegkreuz an der Nachtwaid. Auch dieses Kreuz wurde jüngst grundlegend renoviert, und zwar von Ernst Blattert.

Ideen für weitere Verschönerungsmaßnahmen gehen den Wellendingern anscheinend nicht aus. Demnächst wird eine weitere hölzerne Ortstafel an der Landstraße in Richtung Obere Alp errichtet werden. Josef Beringer engagiert sich auch dafür. Er wird dem Käpilliverein weiter verbunden bleiben, auch wenn er nicht mehr federführend sein wird.