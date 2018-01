Bonndorf Weitere 1,4 Millionen fließen in Bonndorfer Stadtkasse

Gewerbesteuer spült nun insgesamt sechs Millionen Euro in die städtische Kasse. Haushalt 2018 kommt ohne Kreditaufnahme aus.

Bonndorf – Gleich zu Beginn der zweiten Lesung des Haushalts 2018 und der ersten Ratssitzung im neuen Jahr, hatte Bürgermeister Michael Scharf eine erfreuliche Nachricht: "Dank einer Gewerbesteuernachzahlung fließen noch einmal 1,4 Millionen Euro in die Stadtkasse. Damit kommen wir ohne Kreditaufnahme aus."

Bei der Vorstellung der Eckdaten kurz vor Weihnachten war die Verwaltung davon ausgegangen, dass sich eine Finanzierungslücke für die geplanten Vorhaben in Höhe von 873 000 Euro auftut. Das ist nun vom Tisch, insgesamt fließen nun 6 Millionen Gewerbesteuer in die Stadtkasse. Beschlossen werden soll der Haushalt in der Sitzung am 19. Februar, dann sollen auch die Fraktionssprecher ihre Kommentare abgeben.

Im laufenden Jahr will die Gemeinde Projekte mit einem Gesamtvolumen von 11,5 Millionen Euro finanzieren. Dickster Brocken ist der Aufbau des Breitbandnetzes mit rund 8,6 Millionen, wovon rund 5,55 Millionen durch Zuschüsse abgedeckt sind. Allerdings müssen die Bauarbeiten dafür zügig vorankommen, sonst droht die Rückzahlung zumindest von Teilen der gewährten Fördermittel. "Die Zeit ist sehr knapp, das wird ein Husarenritt", meinte dann auch der Bürgermeister.

Stolz verkündete Scharf, dass in der vergangenen Woche der 1000. Glasfaservertrag unterzeichnet wurde. Bis zum 2. Februar besteht für Interessenten in Bonndorf Stadt noch die Möglichkeit, mit der Stadt eine Vereinbarung zum Anschluss ans Breitbandnetz zu unterzeichnen. "Bis auf drei Straßen können wir dann die Kabel verlegen, aber ich habe große Hoffnung, dass wir auch dort noch Breitband verlegen können", sagte der Rathauschef, der große Lust verspürt, mit großem Elan 2018 Dinge zu bewegen.

Insgesamt rechnet die Verwaltung im Haushalt 2018 mit Fördergeldern in Höhe von 6,9 Millionen Euro. Zu finanzieren bleibt ein Betrag von 4,6 Millionen. Nach den Ausführungen von Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer wird im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 4,26 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von 390 000 Euro erteilte der Gemeinderat der Verwaltung. Damit ermöglicht der Rat der Verwaltung, diesen Betrag für kommende Haushaltsjahre zu binden. Die Zeit will die Verwaltung nun nutzen, um einen Antrag auf Fördergelder zu stellen und mit dem neuen Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger abstimmen, wie das Fahrzeug ausgerüstet werden soll, erklärte Scharf.

Der Umbau der Mensa (100 000 Euro) wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Hier will die Verwaltung das derzeit am Bildungszentrum zu erarbeitende pädagogische Konzept abwarten. Das soll vom derzeitigen kommissarischen Leiter der Realschule und Ratsmitglied, Tilman Frank, in einer Ratssitzung vorgestellt werden. Danach soll das Gremium entscheiden, ob eine Mensa überhaupt noch gewünscht wird. "Wir sind sehr aktiv, um in der Wafi-losen Zeit gewappnet zu sein", sagte Frank. Derzeit befindet sich Rektor Samy Wafi nämlich bis zum 23. November 2018 in Elternzeit.

Derzeit verhandeln Stadt und Landkreis Waldshut mit dem Land Baden-Württemberg über eine Restaurierung der Außenfassade am Schloss Bonndorf, dem Kulturzentrum des Landkreises. Dabei geht es um die Aufteilung der Kosten von etwa einer Million Euro. Die Stadt könnte sich bei einer finanziellen Beteiligung vorstellen, den Betrag mit der Miete zu verrechnen. "Ich würde mich freuen, wenn der Kreistag 500 000 Euro für die Sanierung bereitstellen würde", sagte Scharf in Richtung der Kreisräte Ingo Bauer und Tilman Frank im Gremium. "Der Landkreis kann stolz auf das Kulturzentrum Schloss Bonndorf sein", betonte Bauer.