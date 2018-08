von Stefan Limberger-Andris

Der Bonndorfer Stadtförster Steffen Wolf plädiert wegen der aktuellen Waldbrandgefahr an den gesunden Menschenverstand: Kein offenes Feuer im Stadtwald, keine Glasflaschen oder leicht entzündliches Material liegen lassen. Allein dies minimiere das Waldbrandrisiko erheblich.

Am Kesselberg im Stadtwald Bonndorf war 2015 ein Vollernter in Brand geraten. | Bild: Olaf Thor

Nadelwald besonders gefährdet

Die größte Gefahr, dass sich ein Waldbrand entzünden kann, bestehe prinzipiell in nadelholzreichen Beständen, erläutert Steffen Wolf. Dabei berge die Nadelstreu das größte Gefährdungspotenzial. Dort sammele sich über Jahrzehnte hinweg eine dicke Bodenschicht aus mit ätherischen Bestandteilen angereicherten Nadeln an, die sich nur schlecht zersetze.

Komme dann eine derartige Trockenphase wie in diesem Jahr hinzu, steige natürlich die Gefahr eines Brandes. Gefährlich seien diese Brände vor allem deshalb, weil sie dem menschlichen Blick entzogen unterirdisch schwelen und sich großflächig ausbreiten und aufflammen können. Ein höherer Laubholzanteil wirke sich durch die sich besser zersetzende Laubmasse günstig aus, minimiere das Brandrisiko.

Viele Gewässer weitgehend trocken

Der Bonndorfer Stadtwald auf seinen 1900 Hektar Fläche bestehe zu 90 Prozent aus Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer und wenig Douglasie). Besonders brandgefährdet seien süd- und südwestexponierte Waldbestände an den Steinahängen zwischen Wittlekofen und dem Kesselberg, so Steffen Wolf. Aktuell führe die Steina wenig Wasser, ein Weiher am Brosiweg sei weitgehend trocken gefallen. Allgemein könne man sagen, dass die Bestände unter 400 Höhenmeter wegen des höheren Laubholzanteils weniger gefährdet seien als die höher gelegenen.

Auch der Bonndorfer Stadtwald leide seit Jahren in längeren Trockenphasen unter Dauerstress, so Steffen Wolf. Deutliche Anzeichen hierfür seien die kürzer werdenden Blühabstände der Waldgebiete. Üblich seien bei Fichte beispielsweise sieben Jahre. Warum nicht den Laubholzanteil in sämtlichen Waldbeständen schnell deutlich erhöhen? Dann würde die Waldbrandgefahr doch deutlich minimiert!?

Dies sei nicht so einfach möglich, erfordere lange Zeiträume, wie in der Forstwirtschaft nötig, erwidert Steffen Wolf ein oft gehörtes Argument. Da die Fichte in tieferen Lagen vielerorts stark unter Trockenheit leide, bauten Forstleute sie verstärkt in höheren, mit Feuchtigkeit besser ausgestatteten Lagen an.

Auch Gefahr durch Waldschädlinge

Nicht nur die Waldbrandgefahr steige derzeit. Auch die Schädlinge Buchdrucker und Kupferstecher (seit 2017 vermehrt in jungen Fichtenkronen aufgetreten) machen mobil, erläutert der Stadtförster. Das feuchte Frühjahr und die jetzige extreme Wärme seien ideal für den Aufbau einer Schädlingspopulation. Obgleich derzeit nicht abzusehen sei, ob es zu einer Endemie kommen wird. Die Forstleute arbeiteten in den vergangenen Monaten das Sturm- und Käferholz zügig auf.

Waldbrandgefahr Der Deutsche Wetterdienst gibt auf der Karte zum Waldbrandgefahrenindex (WBI) für die Gemarkung Bonndorf in etwa die Stufen 2 bis teilweise 4 (von West nach Ost zunehmend) noch bis zur Wochenmitte an. Konkret wird für die Station Lenzkirch-Ruhbühl die Stufe 2 angegeben. Der WBI beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand und gibt Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen an (1 entspricht sehr gering, 5 sehr hoch).

