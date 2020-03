Bonndorf vor 1 Stunde

Wegen Corona: Sparkasse schließt präventiv drei Filialen

Die Corona-Krise geht auch an der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen nicht spurlos vorbei. „Die Filialen in Eggingen, Grafenhausen und Ewattingen werden bis auf weiteres geschlossen“, teilt Vorstandsvorsitzender Theo Binninger mit. Die Geschäftsstellen in Bonndorf, Stühlingen und Ühlingen-Birkendorf sind weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet.