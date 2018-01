Bonndorf Wechsel auf Notfall-Menü: Das machen Gastronomen bei Stromausfall

Wie reagieren Gastronomen auf einen Stromausfall? Köche und Gaststätten-Betreiber aus Bonndorf und Wutach verraten ihr Notfall-Menü: Kochen auf dem Gasherd, kalte Küche, Kerzen und Tee als Alternativen.

Bonndorf – Wie behelfen sich Gastronomen bei einem Stromausfall, wie er jüngst in der Umgebung Haushalte und Betriebe lahmlegte? Da ist das Wissen einer "Kalten Mamsell" von Vorteil, wenn sie einem im Krisenfall rasch zur Seite stehen kann. Nicht jeder hat ein Notstrom-Aggregat zur Hand, wenn der Energieversorger ausfällt.

Wie gehen vor allem Gastronomen damit um, wenn Licht, Heizung und Wärmeversorger wie am Mittwoch auf null stehen? Marion Adler vom Hotel Germania sagt dazu: "Technisch gesehen, geht gar nichts. Wir sind vom Strom abhängig. Da geht nicht einmal eine Kasse", erklärt die Germania-Chefin und weist darauf hin, dies schon mal drei bis vier Stunden erlebt zu haben. Küchenchef Willi Sibold sieht als Alternative aus der Küche dann Salate, ein Restaurationsbrot oder Wurstsalat. Aber warmes Essen zuzubereiten, wäre unmöglich. Sibold mit leichtem Zwinkern: "Ich rechne allerdings mit der Flexibilität unserer Gäste."

Das Gasthaus Kranz hat den Vorteil, mit Hansjörg Ketterer einen Spezialisten nicht nur im Bereich Planung zu haben, meint Kranzchefin und Mutter Claudia Ketterer: "Wir kochen dann mit Gas weiter. Wenn die Kaffeemaschine nicht geht, gibt es Tee. Bei uns ist Stromausfall kein Problem. Es gibt zwar dann keine große Masse an Essensangeboten, aber unsere Gäste werden es dennoch gut bei uns haben."

Dass der Gasthof Sommerau vom Mittwochswetter gestern immer noch betroffen war, lässt sich damit belegen, dass die Rufnummer nicht erreichbar ist. Jedenfalls sagt dies eine Mitteilung vom Band. Gastronomin Claudia Schmidt von der "Burg" in Wutach-Ewattingen meint zum jüngsten Stromausfall: "All zu viel bewältigen konnten wir am Mittwoch nicht. Auch wir waren mehrere Stunden vom Strom abgehängt, so dass unser Haus im Kerzenlicht strahlte. In solch einem Fall bieten wir lediglich Gerichte an, die auf dem Gasherd zubereitet werden können. Oder es gibt ein Vesper im Kerzenschein", schmunzelt Claudia Schmidt.

Eine andere Möglichkeit erachtet Renate Jonitz vom "Reichenbächle" in Holzschlag. "Je nach Wetter bleiben wir geschlossen. Was wir auf Gas kochen können, bieten wir an. Ebenso Vesper. Die Fritteuse muss dann kalt bleiben." Gastwirt Frank Kaiser vom Gasthaus Breitehof in Grafenhausen sieht als Alternative: "Bei Stromausfall zünden wir Kerzen an. Gekocht wird auf dem Gasherd. Es gibt dann nur Spätzle, Nudeln, Reis und Bratkartoffeln. Nur keine Pommes, und es läuft keine Kaffeemaschine. Ansonsten kommen wir klar."