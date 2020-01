von Martha Weishaar

Wittlekofen hat ein Problem. Seit Mitte Dezember sind viele Haushalte sporadisch oder sogar dauerhaft telefonisch nicht erreichbar. Das Internet funktioniert in diesen Fällen auch nicht. Dramatisch ist dies vor allem für ältere Bewohner, die oft kein Handy besitzen. Und wie sollte man telefonisch eine Störung melden, wenn das Telefon nicht funktioniert?

Das berichten Betroffene

Seit 16. Dezember ist Familie Dörnte im Dunznauweg mehr oder weniger abgehängt. „Wenn man die Störungsstelle anruft und alle automatischen Eingaben gemacht hat, hat man zwar immer freundliche Berater am Telefon, doch die können einen allenfalls vertrösten. Die Rede ist von einer Großraumstörung“, sagt Carola Dörnte. „Anfangs hieß es, am 21., dann am 27. Dezember werde wieder alles funktionieren. Inzwischen legen sich die Kundenberater nicht mehr fest, sondern nennen nur noch unter dem Vorbehalt ‚wahrscheinlich‘ oder ‚vielleicht‘ Termine.“

Für die Ausfallzeit sei eine Entschädigung in Aussicht gestellt, sogar ein Ersatzhandy mit Guthaben angeboten worden. „Aber die meisten Betroffenen haben bereits Handys, und wer keinen Vertrag mit der Telekom hat, bekommt keine Gutschrift“, schildert Carola Dörnte. „Für uns ist es ein Ärgernis. Für ältere Menschen im Dorf ist der Ausfall des Telefons ein Problem.“ Vor allem, wenn jemand auf den Hausnotruf angewiesen ist, kann der Ausfall des Festnetzes fatale Auswirkungen haben.

Kein Homeoffice mehr möglich

Ein Ärgernis ist die Angelegenheit auch für Johannes Isele. Der Außendienstmitarbeiter arbeitet üblicherweise vom häuslichen Arbeitszimmer in der Roggenbacher Straße aus. Jetzt muss er jeden Tag nach Döggingen fahren, weil er ohne Internet nicht arbeiten kann. Seit 19. Dezember kann er Telefon- und Internet nur sporadisch nutzen. Am Montag war er einmal mehr enttäuscht, als entgegen der festen Zusicherung wieder nichts funktionierte.

Kurioserweise funktioniert das Telefon mal bei ihm, mal bei seinen Eltern, obwohl sie beide den gleichen Hausanschluss haben. „Nachdem am 2. Januar ein Techniker da war, waren allerdings beide Anschlüsse tot“, sagt Johannes Isele. Seine Mutter Elke ist gespannt auf ihre nächste Handyrechnung. „Mal geht das Telefon ein paar Stunden, mal einen halben Tag, dann wieder überhaupt nicht“, ärgert sich die Frau. „Und jedes Mal, wenn man reklamiert, hat man einen anderen Gesprächspartner und darf die Situation dann aufs Neue schildern.“

Andere haben Glück

Alexandra Haberstroh, die am Ortseingang wohnt, hatte Glück. „Als wir am 23. Dezember kein Telefon und Internet hatten, fürchtete ich, dass das länger geht. An Heiligabend sah ich einen Techniker und erklärte ihm unser Problem. Er wollte unsere Telefonnummer wissen und noch am gleichen Tag hat alles funktioniert.“ Allerdings sei das Internet seit geraumer Zeit sehr langsam und häufig gestört. Homeoffice sei für ihren Mann so nicht möglich. Auch Adrian Morath kennt das Phänomen, dass ein Anschluss im Elternhaus an der Roggenbacher Straße zeitweilig funktionierte, der andere nicht. Die Störung war bei ihm eintägig.

Das sagt der Anbieter

Pressesprecher Dirk Becker erklärt auf Nachfrage das Problem aus Sicht der Telekom. An der Beseitigung der Störung werde gearbeitet. Die Bestandsaufnahme sei noch nicht beendet, so dass man noch keinen abschließenden Zeitpunkt der Instandsetzungsarbeiten nennen könne. Kein Zusammenhang bestehe zu einer etwaigen Kapazitätserweiterung mittels Vectoring. In eines der Kabel sei Wasser eingedrungen. Das verursache die Probleme. Die Kunden seien zwischenzeitlich auf noch funktionsfähige Adern des Kabels umgeschaltet worden. Der Wassereinbruch sei jedoch so dramatisch, dass immer mehr Anschlüsse ausfallen und das Kabel ersetzt werden müsse.

Die Entstörung sei recht aufwendig, erläutert Dirk Becker. Zunächst müsse der Fehler der Erdkabel durch Messungen lokalisiert werden. Erst danach könne man die beschädigten Kabel freilegen und entfernen, es handle sich um etwa 350 Meter. Das neue Kabel werde auf beiden Seiten gespleißt. Auf beiden Seiten müssten mehrere Hundert Kupferadern miteinander verknüpft werden. Maschinell sei dies nicht möglich, vielmehr sei dies richtige Handarbeit.

Regen kann Arbeiten behindern

„Da muss ein Kollege in die Baugrube und die Adern miteinander verbinden. Ein solches Kabel ist so dick wie ein Unterarm“, beschreibt der Pressesprecher. Man könne also nicht beliebig viele Leute mit dem Job beauftragen. „Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Anschlüsse einzeln hochgefahren.“ Einsetzende Regenfälle könnten die Reparaturmaßnahme gleichwohl behindern. Zum jetzigen Zeitpunkt könne das Unternehmen noch nicht sagen, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden.

Hinsichtlich einer Entschädigung der betroffenen Kunden erklärte Pressesprecher Dirk Becker, dass die Telekom die Grundgebühren für den Zeitraum des Ausfalls erstattet und Gutschriften erteilt, sofern Ansprüche geltend gemacht werden. Eine kostenlose Rufumleitung auf Mobilfunkgeräte könne an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr kostenfrei (Telefon 0800/330 10 00) beantragt werden.