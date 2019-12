von Martha Weißhaar

„Sprechtage im Rathaus“ – diese Rubrik im amtlichen Gemeindeblatt gibt allwöchentlich einen Überblick über Beratungs- und Hilfsangebote vor Ort. Welche Stelle konkret welche Anliegen klären kann, das stellen wir unseren Lesern im Einzelnen vor.

Dorothea Langenbacher vom Pflegestützpunkt des Landkreises berät einmal monatlich Pflegende, ab kommendem Jahr sogar zweimal. Sie berät alle, die in irgendeiner Form mit der Pflege von Angehörigen betraut. Darüber hinaus informiert sie über mögliche Unterstützungsangebote, sei dies in finanzieller Hinsicht als auch was praktische Hilfe anbelangt.

Wissenswertes Termin: Der Pflegestützpunkt berät im Rathaus an jedem ersten Mittwoch eines Monats. Anmeldungen sind unter Telefon 07751/864245 erforderlich. Nächster Beratungstermin ist am 15. Januar 2020.

Bei Bedarf vermittelt sie an ambulante Pflegedienste, ehrenamtliche Netzwerke, Kassen oder Krankenhäuser sowie andere stationäre Einrichtungen. Sie verweist zudem auf Hilfsmittel oder staatlich geförderte Umbaumaßnahmen für Pflegebedürftige.

Bei den teilweise komplizierten Antragstellungen wirkt sie auf Wunsch mit und leitet diese auf direktem Weg an die zuständigen Ressorts des Landratsamtes weiter. „Wir wollen Familien in Pflegesituationen entlasten, dazu beitragen, dass Pflegende sich nicht überfordern, und verhindern, dass infolge von Überlastung ein Familienkonstrukt zusammenbricht“, erklärt Dorothea Langenbacher. Denn insbesondere bei langjähriger Pflege geraten Pflegende häufig an ihre Grenzen.

Seit rund fünf Jahren beraten Mitarbeiter des Pflegestützpunktes dezentral in den Gemeinden. „Es ist gerade älteren Menschen oftmals nicht möglich, dass sie dafür extra nach Waldshut fahren“, sagt die Sozialfachmanagerin. Bei Bedarf macht sie sogar Hausbesuche. Sie kooperiert eng mit den Mitarbeitern im Rathaus, die Beratungsbedarf häufig als erste erkennen. Wann der richtige Zeitpunkt dafür sei, müsse derweil jeder selbst einschätzen. „Die Eigeneinschätzung, was der Einzelne noch kann, ist häufig eine andere als die Außeneinschätzung, was der Einzelne noch können sollte“, weiß die Expertin.