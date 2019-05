Bonndorf vor 6 Stunden

Was macht eigentlich ein Sprechkünstler? Thomas Pforte verrät es Ihnen

Ein Abend mit Gedichten von Wilhelm Busch erwartet Literaturfreunde am 9. Mai um 20 Uhr in der Schlossbibliothek. Sprechkünstler Thomas Pforte spricht im Interview über seine ureigene, ganz spezielle Gedichtunterhaltung und verrät, was die Besucher erwartet.