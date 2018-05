Bonndorf Was hat Napoleon mit der einstigen Schlosskapelle im Stadtgarten zu tun?

Was hat Napoleon mit der einstigen Schlosskapelle im Stadtgarten zu tun?

Meinrad Götz erzählt am 17. Mai die Geschichte und Geschichten der einstigen Schlosskapelle im Bonndorfer Stadtgarten. Dies ist eine Aktion der Initiative "Mir vo do".

Um „D’Gschicht un Gschichtli vom Kirchli“ geht es bei der nächsten Aktion von „Mir vo do“. Für all diejenigen, die das nicht verstehen: Es geht um die eigentliche Geschichte der einstigen Schlosskapelle im Stadtgarten und um Geschichten, die sich darum ranken.

Meinrad Götz wird am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr auf unterhaltsame Weise das Ergebnis seiner Recherchen über Entstehung und Werdegang des kleinen Gotteshauses schildern. Veranschaulicht werden die Ausführungen mit Bildern, kleine Geschichtchen am Rande werden ein weiteres zur Auflockerung und Unterhaltung beitragen.

Blick in die Geschichte

Seit längerem steht die Kapelle im Fokus der Initiative „Mir vo do“, die mit verschiedenen Aktionen auf das „Kirchli“ und die Attraktivität des Stadtgartens aufmerksam macht. Durch die Erweiterungspläne des Schmidt’s Marktes, welchen ein Teil des Stadtgartens geopfert wird, gewann die Initiative an Fahrt.

Was es indes mit der barocken Schlosskapelle und ihrer Verlegung an den jetzigen Standort genau auf sich hat, darüber wissen in Bonndorf nicht allzu viele Bescheid. Das Kloster Sankt Blasien spielt dabei eine ebenso tragende Rolle wie Napoleon und die Säkularisation.

Meinrad Götz wird mit seinem Vortrag diese Wissenslücke schließen. Auch über den Stadtgarten selbst, weshalb und wie lange der im 19. Jahrhundert als Friedhof genutzt wurde, sowie das dort befindliche Siegesdenkmal aus dem 1870er Krieg hat der Hobby-Historiker Wissenswertes zusammen getragen.

So ernst das Thema des Abends klingt, so wenig wird es ein trockener Abend werden, versprechen die Initiatoren von „Mir vo do“. Sie werden, passend zum Wonnemonat Mai, mit Häppchen und Getränken aufwarten und freuen sich auf viele interessierte Besucher ihrer Feierabendveranstaltung.