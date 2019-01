von Martha Weishaar

Der Turn- und Sportverein Bonndorf ist mit rund 1500 Mitgliedern nicht nur der größte Verein der Löwenstadt, sondern auch einer der ältesten in der Stadt. Die Vorstandsriege des TuS war in der bald 150-jährigen Vereinsgeschichte allezeit mehr oder weniger eine Männerdomäne. In jüngster Zeit hat sich das jedoch geändert. Zwei junge Frauen führen in gemeinsamer Verantwortung seit einem halben Jahr die Kasse des TuS. Melissa Di Lisi und Sarah Fehrenbach schildern ihre ersten Erfahrungen im neuen Amt.

Kassierer ist ein arbeitsintensiver Vorstandsposten in solch einem großen Verein. Auch nach mehr als einem halben Jahr ist vieles für Melissa Di Lisi und Sarah Fehrenbach noch neu. Mit kaufmännischer Ausbildung beziehungsweise betriebswirtschaftlichem Studium bringen beide junge Frauen aus beruflicher Sicht zwar optimale Voraussetzungen für die sachkundige Führung einer Vereinskasse mit. Dennoch gestalten sich viele Dinge im Vereinswesen völlig anders als im betrieblichen Rechnungswesen.

Zur Aufgabe gehört viel Wissen

„Da gehört viel Wissen drum herum dazu. Was bei Vereinsfinanzen erlaubt ist, lernt man in der Ausbildung oder im Studium nicht“, sagt Melissa Di Lisi. Die zwei Frauen haben die Aufgaben unter sich aufgeteilt. Die Liste ist lang und reicht von Mitgliederverwaltung, Rechnungsprüfung und Überweisungen über das Einziehen der Mitgliedsbeiträge, dem Erstellen von Rechnungen für Bandenwerbung, dem Ausstellen von Spendenbescheinigungen bis hin zum Beantragen von Zuschüssen oder der Aktualisierung von Trainerlizenzen. Freilich müssen die Kassiererinnen auch während des Schlossfestes oder bei Bewirtungseinsätzen ständig erreichbar sein.

„Es geht häufig um sehr viel Geld und alles sollte fehlerfrei laufen“, diesen Anspruch erhebt Sarah Fehrenbach. „Gerade über den Jahreswechsel ist viel zu tun, da laufen einige Fristen ab und wenn man etwas vergisst, geht das richtig ins Geld für den Verein.“ Viele der anfallenden Aufgaben seien für Außenstehende gar nicht wahrzunehmen. Besonders ärgerlich sei es, wenn geänderte Bankverbindungen nicht mitgeteilt werden oder Mitglieder abgebuchte Beiträge zurückfordern, weil sie zwischenzeitlich weggezogen sind oder ihre Mitgliedschaft kündigen möchten. Derlei Dinge sind der "Graus eines jeden Vereinskassierers", mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Zwei Stunden pro Woche für den Verein

Wie viel Zeit sie für ihr neues Amt aufwenden, wissen die beiden Kassiererinnen allerdings nicht genau zu sagen. Über den Jahreswechsel waren es ein paar ganze Tage, ansonsten schätzen sie den Aufwand auf etwa zwei Stunden wöchentlich. „Wir sind beide voll berufstätig, alleine wäre die Arbeit kaum zu bewerkstelligen“, räumen sie unisono ein. Schließlich haben beide ja auch noch ein Privatleben und ihr Hobby – den Fußball. Beide kicken in der ersten Damenmannschaft des TuS.

Als der TuS-Vorsitzende Norbert Plum sie fragte, ob sie bereit wären, dieses Amt zu übernehmen, zögerten beide nicht lange. Zumal sie den Vorsitzenden als Trainer der Damenmannschaft gut kennen und ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. Von der „Männerriege“ des Vereins fühlen sich Melissa Di Lisi und Sarah Fehrenbach restlos akzeptiert und unterstützt. Ein weiterer Effekt, der sich bereits nach kurzer Zeit ihrer Amtsübernahme einstellte, ist indes, dass sich die beiden Frauen wesentlich stärker für den TuS und seine Sportanlagen verantwortlich fühlen. „Wenn man weiß, welche Kosten Schäden an der Tartanbahn oder dem Kunstrasenplatz verursachen, achtet man mit Argusaugen darauf, dass dort keiner eine glühende Zigarettenkippe oder Müll wegwirft“, bestätigen sie.

Vielleicht ist ihr Engagement Motivation für andere junge Menschen, sich im Verein nicht nur zu bespaßen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Zumal frischer Wind und neue Ideen der Zukunftsfähigkeit eines jeden Vereins guttun.