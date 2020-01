von Martha Weishaar

Sechs Vereine, die aktive Jugendarbeit leisten, präsentierten sich am Samstag bei der ersten Bonndorfer Vereinsbörse. Gemeinsames Ziel war es, das Interesse von Kindern für die örtlichen Vereine zu wecken. Bläserjugend, Trachtenverein, Sportkegler, DLRG, Feuerwehr sowie vier Abteilungen des Turn- und Sportvereins legten sich mächtig ins Zeug, um Einblick in ihre jeweiligen Aktivitäten zu geben und die jungen Besucher zum Mitmachen zu animieren.

Mit Schwung: Mit ihrer Vorführung weckten diese beiden Buben das Interesse am Judosport. Bilder: Martha Weishaar

Bürgermeister Michael Scharf dankte allen Mitstreitern der beteiligten Vereine, die Zeit und Ideen einbrachten, ebenso den Organisatoren Silvia Maier, Felix Schüle, Lisa Maier, Marisa Kern, Lisa Weishaar und Harald Heini. Schulsozialarbeiterin Marisa Kern und Felix Schüle waren im Vorfeld eigens mit Schwarzwälder Tracht, Trompete und Feuerlöscher durch sämtliche Grundschulklassen gezogen, um die Kinder auf die Vereinsbörse neugierig zu machen.

Das Fazit Die Zahl der Besucher hielt sich in überschaubarer Größe. Kaum mehr als 50 Kinder dürften es insgesamt gewesen sein, die mit ihren Eltern das Vereinsangebot beschnupperten. Intensiv hingegen nutzten die Kinder und Jugendlichen der mitmachenden Vereine die Gelegenheit zum Ausprobieren. Jungmusiker übten sich im Rettungssack-Werfen, Trachtenträger im Hochsprung oder Kegelnachwuchs im Judo. Wenngleich die Anzahl der Ausrichter der Vereinsbörse die der Besucher überstieg, wurde am Ende dennoch positive Bilanz und eine Wiederauflage in Erwägung gezogen.

Diese war eine formidable Plattform, um Kindern, und auch deren Eltern Vorteile einer Vereinszugehörigkeit zu verdeutlichen. Harald Hien erläuterte etwa, was das Schöne daran ist, sich im Heimat- und Trachtenverein zu engagieren, Patrick Schneider fasste die Vorteile regelmäßigen Kegelsports zusammen.

Mit Helm: Der Nachwuchs der Trachtenkapelle nutzte die Börse, um sich über Aktivitäten anderer Vereine zu informieren.

Tanja Rendler, Vorsitzende der Ortsgruppe der DLRG, verwies darauf, dass Schwimmen eine der gesündesten Sportarten ist und gut ausgebildete Rettungsschwimmer unverzichtbar sind. Dirk Temesberger wiederum erklärte Strukturen und Aktivitäten der Jugendfeuerwehr für Zehn- bis 18-Jährige sowie der Kinderfeuerwehr für Sechs- bis Zehnjährige. Mutige durften bei der Gelegenheit sogar mit der Drehleiter in luftige Höhen aufsteigen und natürlich wurde das technische Equipment eines Feuerwehrfahrzeuges eingehend erläutert.

Mit Atem: Demonstration von Wiederbelebungsmaßnahmen an der Puppe.

Daniel Weishaar präsentierte die Fußballabteilung des Turn- und Sportvereins mit seinen Jugendmannschaften, die sowohl für Jungen als auch Mädchen bereits im Vorschulalter beginnen. Adrian Tröndle lobte die vielseitigen Vorzüge der Leichtathletik mit ihrem altersgerechten Training für Kinder ab sechs Jahren. Kraft, Kondition und Ausdauer trainieren unter anderem die Judoka, wie Henning Rathgen schilderte. Derweil geht es bei den Turnern bei weitem nicht nur um Grazie.

Mit Handstand Furchtlosigkeit und Beweglichkeit demonstrierten die Turnerinnen des TuS bei der Vereinsbörse.

Beweglichkeit, Kräftigung der Rumpfmuskulatur, aber auch das Überwinden von Angst auf dem Schwebebalken oder bei waghalsigen Sprüngen auf dem Trampolin fördern die Entwicklung Heranwachsender, verdeutlichte Anna Ketterer. Die Turnerinnen ernteten denn auch Spontanapplaus für sportliche Vorführungen. Applaus gab‘s auch für das Trainingsorchester der Bläserjugend der Bonndorfer Musikvereine unter Leitung von Alexander Bernhard.

Mit Elan: Das Trainingsorchester der Bläserjugend unterhielt und informierte über die Vorzüge des Musizierens im Verein.

Der Dirigent fasste die Vorzüge musikalischer Bildung zusammen und lud direkt zum Ausprobieren ein. Der Förderverein des Bildungszentrums bewirtete die Besucher, so dass zwischen den einzelnen Experimenten Hunger und Durst gestillt werden konnten.