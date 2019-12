von Juliane Kühnemund

Etwa 50.000 Tier- und Pflanzenarten gibt es noch in Baden-Württemberg, davon gelten 40 Prozent als bedroht. Das Artensterben ist ein Problem, das nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann. Das Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ hat Schwung in die Debatten – auch auf politischer Ebene – gebracht. Die Landwirte – sie werden diesbezüglich an den Pranger gestellt – konterten mit einem Volksantrag.

Wer nun gedacht hat, dass Volksbegehren und Volksantrag komplett unterschiedliche Ziele verfolgen, irrt. In beiden Papieren, für die auf breiter Ebene Unterstützer gesucht werden, finden sich ganz ähnliche Forderungen. Beide Gruppierungen wollen den Artenschutz stärken, die einen mit Verboten, die anderen mit Anreizen.

Mittlerweile ist man im Dialog, hat politische Rückendeckung. Ein von der Landesregierung erstelltes Eckpunktepapier stellt eine Basis für gemeinsame Diskussionen dar. Am 10. und 18. Dezember stehen Gespräche am Runden Tisch über den Artenschutz der Zukunft an.

Hoffnung auf gemeinsamen Konsens

Gemeinsames Ziel soll dabei sein: Baden-Württemberg zum Musterländle in Sachen Artenschutz und Agrarwende zu machen. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wurde vor diesem Hintergrund zunächst einmal „auf Eis gelegt“, dennoch können die Anträge noch bis 17. Januar unterschrieben werden. Es finden aber keine öffentlichen Aufrufe mehr statt. Man hofft auf einen Konsens mit der Landesregierung bei der Formulierung eines Gesetzentwurfs.

Landwirtschaft zukunftssicher gestalten

Mit dem Eckpunktepapier reagierte die Landesregierung auf das Volksbegehren von „Pro Biene“, nimmt aber auch die Bedenken der Landwirte ernst. „Unsere Eckpunkte erfüllen nicht nur das Anliegen, die Artenvielfalt zu stärken, sie tragen auch dazu bei, die konventionelle und ökologische Landwirtschaft im Land zukunftssicher zu erhalten, so die Aussage von Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Enthalten sind in dem Eckpunktepapier auch Maßnahmen zum Artenschutz in Gemeinden und Siedlungsbereichen. Artenschutz dürfe nicht nur auf dem Rücken der Bauern ausgetragen werden. Zur Bewältigung der Aufgabe seien gesamtgesellschaftliche Anstrengungen erforderlich, so die Aussagen der Landesregierung.