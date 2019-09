Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bonndorf und Münchingen wurden am frühen Sonntagvormittag vier Menschen verletzt. Eine Frau so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bonndorf und Münchingen wurde eine Frau so schwer verletzt, dass Sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. | Bild: Thor, Olaf

Laut Mitteilung der Feuerwehr Bonndorf waren gegen 8 Uhr auf Höhe des Andreashofs zwei Autos frontal zusammengestoßen. Den Rettungskräften hätte sich ein Trümmerfeld auf der Straße geboten.

Die Aufgabe der Feuerwehr habe darin bestanden, die Unfallstelle zu sichern und die Fahrerin des einen Fahrzeugs mit Schere und Spreizer zu befreien. Ihre drei Mitfahrer waren nicht eingeklemmt, aber so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bonndorf und Münchingen, Höhe Andreashof, wurden am Sonntagvormittag vier Personen verletzt, eine davon schwer. | Bild: Thor, Olaf

Vor Ort waren fünf Rettungswagen, vier Notärzte, der DRK-Ortsverein Bonndorf und die Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonndorf waren mit vier Fahrzeugen vor Ort. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger war ebenfalls zur Unfallstelle geeilt.