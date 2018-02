Bonndorf Verwaltung hofft 2019 auf Baubeginn beim Schmidt's Markt

Gemeinderat Bonndorf bringt einstimmig die Satzung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan des Schmidt's Marktes auf den Weg

Bonndorf (ew) Noch einmal beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bauvorhaben des Schmidt's Marktes in der Bahnhofstraße. Einstimmig sprach sich das Gremium für einige Änderungen aus, welche in die nun verabschiedete Satzung eingearbeitet werden.

Bürgermeister Michael Scharf hat klare Vorstellungen vom weiteren Ablauf. Investor Michael Schmidt soll die einzelnen Bauphasen möglichst noch in diesem Jahr dem Gemeinderat vorstellen. Er betonte auch, dass die im vergangenen Jahr erteilte Abrissgenehmigung für den "Bonndorfer Hof" nur drei Jahre Gültigkeit habe. Scharf hofft, dass der Start für Abriss und Neubau des Marktes an gleicher Stelle in der Bahnhofstraße im kommenden Jahr erfolgen kann.

Die Naturschutzbehörde im Waldshuter Landratsamt hat in ihrer Stellungnahme angeregt, die Anlieferung von Waren im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr aus Lärmschutzgründen zu untersagen. Aus dem selben Grund soll der Parkplatz in der Nachzeit nicht genutzt werden dürfen. In der Satzung wird die Anlieferung in der genannten Zeit ausgeschlossen. Eine Ausnahme ist die saisonale Anlieferung von Frischwaren mit einem Kleintransporter unter der Bedingung, dass die Lärmwerte eingehalten werden. Die Begrenzung der Öffnungszeit bis 21.30 Uhr wird in der Satzung zur Absicherung und Klarstellung des Planungsvorhabens ergänzt.

Michael Schmidt hatte bei der öffentlichen Vorstellung seiner Pläne betont, dass der Markt auch künftig, nur bis 20 Uhr geöffnet bleibt. Bürgermeister Scharf ist dennoch wichtig, dass die zeitliche Abgrenzung "für alle Zeiten festgeschrieben wird". Er erläuterte zudem, dass das Lärmgutachten nur für dieses Bauvorhaben gemacht wurde. Für Aldi und Lidl gelte es nicht. "Gesetze ändern sich und die Vorschriften hängen auch von der Größe der Verkaufsfläche ab." Der Markt soll etwa 2400 Quadratmeter groß werden.

Zur Kenntnis genommen wurde eine Anregung von Christine Kreidler, dass nicht mehr Regenwasser als bisher in den Kanal eingeleitet wird. Dies werde im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtig, heißt es von der Verwaltung. "Der Nachweis, wie das Flachdach entwässert wird, wurde noch nicht erbracht. Das müssen die Fachleute klären", merkte Scharf an. Die Franz Kreidler Immobilien GbR stellen sich gegen die teilweise Privatisierung der Bahnhofstraße, die Zufahrt zum Grundstück werde eingeschränkt, die für das ehemalige ZG-Gebäude benötigt werde. Das städtische Bauamt sieht allerdings keine Einschränkungen, auch der Verlust der Einzelbäume an der Grundstückgrenze werde durch neue Pflanzgebote ersetzt.