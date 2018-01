Bonndorf Vertrauen in Jochen Zehnder

Die Trachtengruppe Gündelwangen bestätigt ihr Führungsteam. Der Bund Heimat- und Volksleben tagt im Oktober in Bonndorf.

Jochen Zehnder, Vorsitzender der Trachtengruppe Gündelwangen, erhielt einstimmig für zwei weitere Jahre das Vertrauen der Mitglieder. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Matthias Bächle, Schriftführerin Bianca Berggötz, Kassiererin Martina Steidle, die Tanzleiter Harald Hofmeier und Monika Fechtig für die Erwachsenen sowie Sigrid Fischer, Elke Hofmeier und Christina Zehnder als Leiterinnen der Kinder- und Jugendgruppe des Vereins.

Die Leitung der Neuwahlen hatte Stadtrat Max Nägele übernommen. Er überbrachte die Grüße und den Dank von Bürgermeister Michael Scharf und betonte, dass ihm der Verein seit vielen Jahren am Herzen liege. Nägele lobte die gute Jugendarbeit und war vom Zusammenspiel aller Gündelwanger Vereine das ganze Jahr über begeistert.

In einem Rückblick ließ Vorsitzender Zehnder das vergangene Jahr aus seiner Sicht Revue passieren. Mit der Teilnahme am Bonndorfer Schlossfest war er äußerst zufrieden, denn alles sei gut verlaufen. Die Trachtengruppe absolvierte 15 Proben, davon vier zusammen mit der Trachtengruppe Löffingen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 22 Termine zu bewältigen. Momentan tanzen in der Erwachsenengruppe 15 Frauen und acht Männer. Der Kindergruppe gehören zurzeit zehn Mädchen und vier Jungen an. Der besondere Dank des Vorsitzenden galt den Kinder- und Jugendleiterinnen für die stetige Motivation der jungen Mitglieder sowie das Einstudieren von Tänzen, Sketchen und Gedichten, der Gesangsgruppe sowie Sonja Schuppler für die musikalische Begleitung der Lieder.

Schriftführerin Bianca Berggötz blickte auf die Termine des abgelaufenen Jahres 2017 zurück. Dazu gehörten die Unterstützung der Trachtengruppe Löffingen beim Tanzcafé, das Kreistrachtenfest in Urberg, die Teilnahme an Fronleichnam, am Gündelwanger Kirchenfest, am Bonndorfer Schlossfest mit Schießbude, Sekt-, Waffel- und Süßigkeitenstand, an den Heimattagen in Karlsruhe sowie die Auftritte beim Sichelhenkifest in Grimmelshofen und beim Heimatabend in Lenzkirch. Der Geselligkeit diente bei den Erwachsenen ein Ausflug nach Hüfingen mit gemütlichem Abschlusshock im Mostschöpfle. Für die Kinder war eine Wanderung mit Übernachtung in einer Hütte der Bergwacht Ewattingen ein besonderes Erlebnis.

Die Kassengeschäfte legte Martina Steidle offen. Die Richtigkeit ihrer Arbeit bestätigten Sonja Jehle und Matthias Schübel. Vorsitzender Zehnder gab die nächsten Termine bekannt: 19. Januar und 2. Februar Tanzprobe, 11. März Hauptversammlung des Bundes Heimat- und Volksleben in Waldkirch, 30. Mai Fronleichnam, 1. Juli Schwyzertag in Tiengen, 28./29. Juli Schlossfest, 19. August Kirchenfest in Gündelwangen, 9. September Heimattage in Waldkirch und 12. Oktober Herbstversammlung des Bundes Heimat- und Volksleben in Bonndorf.