Bonndorf Verstärkung im Einsatz für das schnelle Internet

Lena Hozik übernimmt eine Stelle im Amt für Breitband im Bonndorfer Rathaus Die Lenzkircherin kennt Bonndorf aus Schule und Verein und freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Bonndorf – Lena Hozik ist neu im Rathaus und doch fühlt es sich an, als würde sie schon Jahre dazu gehören. Die Verwaltungsfachangestellte stammt aus Lenzkirch und verstärkt seit sechs Wochen das Team des Amtes für Breitband. Die Vertrautheit im Umgang mit den neuen Kollegin dürfte mehrere Ursachen haben. Einerseits kennt sie Lisa Maier, die vor ihr diesen Job bekleidete und nun im Bürgerservice arbeitet, aus ihrer Berufsschulklasse. Madeleine Probst, ebenfalls intensiv mit der Vermarktung des stadteigenen Glasfasernetzes im Bürgerbüro befasst, führt mit Lena Hozik die Lenzkircher Bläserjugend. Viele Bonndorfer fragen, ob sie etwas mit der ehemaligen Metzgerei in der Martinstraße zu tun hat. Und die Antwort lautet: "Ja, das ist mein Opa." Auch das verbindet.

Zusätzlich herrscht in dem und mit dem neuartigen Amt, das es nun seit Jahresfrist in Bonndorf gibt, Aufbruchstimmung, die im ganzen Rathaus zu spüren ist. Neben Arbeitseifer, der im Ernstfall weit über den sprichwörtlichen Alltag eines Verwaltungsbeamten hinaus geht, ist es wohl auch das allgemeine Bewusstsein, dass hier außergewöhnliche Anforderungen mit schwer erfüllbaren Vorgaben der Zuschuss gebenden Landesstellen, gemeinsam und mit außergewöhnlichem Einsatz zu leisten sind.

"Ich habe lange nicht genau gewusst, was ich werden will. Es war mir aber immer klar, dass ich mit Menschen zu tun haben möchte", sagt Lena Hozik. So hat sie einen Blick in den Tourismus geworfen und schließlich in der Hinterzartener Gemeindeverwaltung die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. "Das war die richtige Entscheidung", weiß sie heute. Verwaltungsarbeit in einem Metall verarbeitenden Betrieb nach der Ausbildung, hat sie technischen Fragestellungen näher gebracht. So sind für sie heute im Amt für Breitband die vielen technischen Begrifflichkeiten keine größere Hürde mehr.

Schon direkt nach der Ausbildung hatte sie sich in Bonndorf initiativ beworben, damals war keine Stelle zu vergeben. Allerdings hat man sich an sie erinnert, als sich das geändert hatte. "Der Bürgermeister hat mich angerufen und das hat dann recht schnell geklappt", sagt sie und erinnert sich an das Bewerbungsgespräch für ihren Ausbildungsplatz in Hinterzarten, in dem es ähnlich gelaufen ist. Bürgermeister, Hauptamtsleiter und Personalrat hätten dort gerade einmal fünf Minuten gebraucht, um zu wissen, dass das mit ihr harmoniert.

Schon jetzt kann sie sich vorstellen, dass sie sich weiterbildet und berufsbegleitend den Fachwirt ablegt. Damit könnte sie später einmal selbst Ausbildung und mehr Verantwortung übernehmen. Zupass kommt ihr bei allem die ehrenamtliche Tätigkeit. Madeleine Probst war schon Vorsitzende der Lenzkircher Bläserjugend in einer Doppelspitze gewesen. Als deren Pendant ausgestiegen ist, hat Lena Hozik den Posten übernommen. Lange habe man sie dazu nicht überreden müssen. "Das ist schon sehr viel Verantwortung, aber man lernt dabei auch." Es falle leichter, neue Aufgaben anzugehen, wenn man selbst einmal Verantwortung übernommen habe.

So sei es auch interessant, einen solchen ungewöhnlichen Verwaltungsposten ausfüllen zu können. "Das ist sehr abwechslungsreich und wirklich einmal etwas anderes", sagt Lena Hozik. Respekt zeigt sie vor der Vorleistung der Kollegen. "Das Amt hier ist gut strukturiert und übersichtlich", meint sie. Kollegin Lisa Maier hatte es mit ihrem Chef Matthias Ketterer und viel Hilfe aus praktisch allen Abteilungen des Rathauses eingerichtet.

"Was wir machen, kann nur im Team laufen, jeder von uns hat seinen Bereich, in dem er sich hundertprozentig auskennt", sagt Ketterer. Er selbst war Jahrzehnte bei Telekommunikationsunternehmen beschäftigt. Anders als in anderen Organisationen sei man viel mehr an Vorschriften gebunden und daran, dass für alle die gleichen Regeln gelten. "Aber gerade hier arbeiten wir unter wahnsinnigem Zeitdruck und gehen jeden Weg, den man direkt gehen kann", sagt Ketterer. Sehr hilfreich sei neben dem kollegialen Miteinander, dass die Bevölkerung inzwischen wohlinformiert und dankbar sei für diese Dienstleistungen der Stadt.

Zur Person

Lena Hozik (18) ist Verwaltungsfachangestellte im Bonndorfer Amt für Breitband. Dort hat sie sich in Höchstgeschwindigkeit eingearbeitet, nicht zuletzt, weil die Lenzkircherin schon vorher Kontakt zu Kolleginnen hatte. In ihrer Freizeit leitet sie mit Madeleine Probst, Leiterin des Bürgerbüros, die Lenzkircher Bläserjugend.