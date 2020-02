von Martha Weishaar

Anna und Edwin Ritz kannten sich noch nicht mal einen Monat, ehe sie heirateten. Diese rekordverdächtig kurze Verlobungszeit hat aber offensichtlich nicht geschadet. Denn heute feiert das Paar mit zwei Kindern, vier Enkeln sowie zwei Urenkeln diamantene Hochzeit und blickt auf eine gute gemeinsame Zeit zurück.

Schwierige Zeiten

Was die beiden bis zu ihrer Hochzeit erlebten, lässt derweil ahnen, wie schwierig die Zeiten für Deutschstämmige in der ehemaligen Sowjetunion waren. Anna wurde 1941 in der Ukraine geboren. Ihr Großvater wurde dort 1938 erschossen, ebenso der erste Mann ihrer Mutter. 1943 wurde sie mit ihrer Familie nach Dresden umgesiedelt und dort eingebürgert. „Deutsche“ sollten heim ins Reich, hieß es in jener Zeit. Als keine zwei Jahre später Dresden von der russischen Armee eingenommen wurde, wurden sie als „Russen“ wieder zurück Richtung Osten verfrachtet, in eines der vielen Kriegslager im Ural. Der Mutter war es gelungen, einige Wertsachen zu schmuggeln, so dass sie mit Tauschgeschäften das Überleben der Familie sichern konnte. 1956 wurde das Lager aufgelöst.

Themen des Tages Enttäuschte Hoffnung Heimat: Was es bedeutet, Deutscher aus Russland zu sein Das könnte Sie auch interessieren

Die Familie zog kurz darauf gemeinsam mit Verwandten nach Kirgisien. „Dort war es nicht ganz so streng wie in Russland, wo man uns als Faschisten bezeichnete“, erzählt Anna Ritz. Man blieb dennoch unter sich. Deutsche unter Deutschen, Russen unter Russen. Die Oma habe das derb formuliert: „Ein jedes Schwein muss an seinem Trog bleiben.“ Einen russischen Freund habe die Mutter ihr denn auch verboten, erzählt Anna Ritz. Edwin wurde 1937 ebenfalls in der Ukraine geboren. Seine Urgroßeltern waren 1806 dorthin ausgewandert. Es gab deutsche Dörfer und auch deutsche Schulen.

Familie wurde enteignet

Die Familie von Edwin Ritz war wohlhabend, wurde aber im Zuge der Sowjetischen Revolution enteignet. 1939 wurde seine Familie in ein Lager nach Sibirien deportiert. Hunger und Krankheiten rafften die Menschen dort dahin. 1955 trat Edwin Ritz seinen Dienst bei der Armee an. Als er vier Jahre später entlassen wurde, entschloss auch er sich, sein Glück in Kirgisien zu versuchen. Was rasch funktionierte, führte doch das Schicksal, oder besser gesagt, Annas Bruder, die beiden jungen Leute im Januar 1960 zusammen. Beim dritten Anlauf – zweimal war das Rathaus geschlossen – heirateten die beiden auf der Stelle. „Beinahe hätte ich noch ins Gefängnis gemusst, weil ich nicht Ritz heißen wollte“, lacht Anna bei der Erinnerung daran. Die russische Schreibweise mit drei Buchstaben (Riz) habe ihr so gar nicht gefallen. Lieber hätte sie weiterhin Krassmann geheißen. In Anbetracht der Konsequenzen ihres Ansinnens willigte sie am Ende jedoch ein, den Namen ihres Mannes zu übernehmen.

Seit 30 Jahren in Bonndorf

1989 kam die Familie nach Deutschland. „Man sagte uns, wir seien Heimkehrer, keine Aussiedler“, erzählt Anna. Seit 1990 lebt das Paar in Bonndorf. Hier fühlt es sich durch und durch wohl. Anna und Edwin Ritz erwarben im ehemaligen Kinderheim „Luginsland“ ein Eigenheim und wohnen dort inzwischen mit vier Generationen unter einem Dach – Tochter, Enkeltochter sowie zwei Urenkel. „Wir fühlen uns in Bonndorf wohl und haben nie das Gefühl erlebt, dass man uns hier nicht haben will. Mit den Nachbarn pflegen wir ein gutes Verhältnis. Nie zuvor in unserem Leben haben wir so lange an einem Ort gelebt“, bringt das Paar seine Zufriedenheit auf den Punkt. Hin und wieder waren sie sogar wieder mal in Kirgistan und der Ukraine, um ehemalige Freunde und Verwandte zu besuchen.