Bonndorf Vergnüglich: Bayerischer Türke Django Asül trifft Nerv des Bonndorfer Publikums

Der Kabarettist Django Asül begeistert das Publikum in der Stadthalle und glänzt mit seinem Fachwissen über Bonndorf.

Er ist ein Publikumsmagnet auf Kleinkunstbühnen und zählt zu den Schwergewichten der politischen Kabarett-Szene in Deutschland. Bereits seit 22 Jahren ist Django Asül (bürgerlich Uur Balayc) auf der Bühne, musste jedoch bis jetzt warten, um im "mondänen" Bonndorf im Rahmen des Folktreffs auftreten zu dürfen. "Letzte Patrone" lautet der Name seines aktuellen Programms.

Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln zeigte sich schwer beeindruckt vom Schauspielhaus, der Bonndorfer Stadthalle, die ihn stark an die Elbphilharmonie erinnerte. Außerdem glänzte der Kabarettist mit seinem Fachwissen über Bonndorf. So gab es in der Steinzeit schon die allererste Siedlung – "die Älteren erinnern sich vielleicht." Den Namensbestandteil im Schwarzwald führt die Stadt sogar erst seit 1963 – "das geht auf die Tatsache zurück, dass der damalige Bonndorfer Bürgermeister immer wieder gefragt wurde, wo wir eigentlich sind." Die Bühnenausstattung des Star-Kabarettisten aus Hengersberg kommt übrigens ganz minimalistisch mit einem Stehtisch und einem Glas Weizenbier aus.

Das Bonndorfer Publikum brauchte gut trainierte Lachmuskeln, besonders dann, wenn Django auf seinen guten Stammtisch-Kumpel Hans zu sprechen kam, der auf verständliche Weise das Politikgeschehen erklärt: "Ich hab ja nichts gegen Flüchtlinge, ich hab auch nichts gegen Schnitzel. Ich mag sogar Schnitzel, aber wenn ich fünf davon esse, speie ich auf den Tisch. Woasst, wos i mein?" Auch dessen Beispiele mit Kängurus sind legendär: "Ich hab auch nichts gegen Kängurus, aber ich will keins im Garten stehen haben."

Als ehemaliger Sparkassler mit abgeschlossener Ausbildung zum Bankkaufmann philosophierte Django Asül auch über Finanzen. "Alle waren über die sinkenden Zinsen überrascht. Wir waren noch gar nicht mit Wundern über die Null vor dem Komma fertig, da tauchte bereits eine nach dem Komma auf. Wer spart, geht irgendwann bankrott!" Zwei Stunden stellte Django Asül den Zuhörern seine Sicht der Dinge vor und bedankte sich anschließend beim wunderbaren Publikum für einen wunderschönen Urlaubstag in Bonndorf. Seine scharfsinnigen Analysen, gut durchdachten Pointen und seine Sprachgewandtheit auf hohem Niveau begeisterten und machten die Veranstaltung zu einem höchst vergnüglichen Kabarettabend mit einer deutlichen Botschaft: "Demut ist die Fähigkeit, dem anderen nicht zu zeigen, dass man etwas Besseres ist!"