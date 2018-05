Bonndorf Verein Vielfalt in Bonndorf will Brücken zwischen den Kulturen bauen

Verein Vielfalt in Bonndorf will Brücken zwischen den Kulturen bauen

Der neugegründte Verein Vielfalt in Bonndorf stellte bei einer Feier im Rathaus Bonndorf seine Ideen und Ziele vor. Rund 80 Besucher nutzten die Gelegenheit zur Begegnung.

Der neu gegründete Verein „Vielfalt in Bonndorf“ startet sein Vereinsleben nicht im Verborgenen. Am Sonntag war die Bevölkerung zur Eröffnungsfeier ins Rathaus eingeladen. Diese bislang einmalige Vorgehensweise ist nur eine der frischen Ideen, die der Verein umsetzen möchte.

An die 80 Besucher nutzten die Gelegenheit zur Begegnung, darunter Bürgermeister Michael Scharf, Pfarrer Mathias Geib, Vertreter von Gemeinderat und Vereinen sowie interessierte Bürger. Ersin Akkay moderierte die Feier.

Beitrag für die Gesellschaft leisten

„Wir sind Menschen mit Migrationshintergrund und möchten unseren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Wir wollen Brücken zwischen den Kulturen bauen, uns gegenseitig austauschen und Missverständnisse ausräumen“, fasste Dudu Tekinkaya, die Vorsitzende von „Vielfalt in Bonndorf“, ihre Beweggründe zusammen. Aus einstigen Gastarbeitern, die nur eine kurze Aufenthaltsdauer in Deutschland geplant hatten, seien längst Nachbarn fürs ganze Leben geworden.

Dennoch kenne man sich kaum, wisse zu wenig voneinander. Sie hoffe auf ein schönes Miteinander bei internationalen Begegnungen, der Beteiligung ihres Vereins an Festen oder dem Weihnachtsmarkt, sowie der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Gegenseitiger Austausch sei das A und O, um das Zusammenleben zu fördern und Vorurteile abzubauen, erklärte sie weitere Vereinsziele.

Initiative als Bekenntnis für Bonndorf

Bürgermeister Michael Scharf räumte ein, dass er anfänglich Bedenken hatte, ob es zu den vielen bereits vorhandenen wirklich noch eines weiteren Vereins bedarf. Die vier sympathischen Damen, die ihm ihre Ideen und das sinnträchtige Vereinssignet (der Bollenhut) vorgestellt hatten, hätten ihn jedoch überzeugt, dass ihre Initiative ein Bekenntnis zu Bonndorf sei. „Sie bringen damit zum Ausdruck: Wir sind und bleiben hier, wir gehören dazu und nehmen an allem teil, was in Bonndorf passiert“, sagte Scharf.

Dass die Eröffnungsfeier, so wie alle wichtigen örtlichen Entscheidungen, im Sitzungssaal des Rathauses stattfinde, sei ein ebenso passendes Symbol wie der Eröffnungssong. Vortrefflich interpretierte Heiko Faller „Stand by me“. Der Bürgermeister übersetzte das frei ins Alemannische: „Bliieb bi mir – bliiebet bi iis.“ Einen Einblick in die Kunst der asiatischen Ebru-Malerei gewährte bei der Gelegenheit Hatice Güldü. Damit weckte die aus dem Wiesental angereiste Lehrerin auch die Neugierde der Malerin Gerda Hoeft, die sich spontan in diese außergewöhnliche Technik einweisen ließ.

Bewegende Momente

Bewegende Momente zeitigte ein Videoclip über den kürzlich verstorbenen Metin Söker, der auf dem hiesigen Friedhof beigesetzt wurde. „Ich bin stolz, dass Sie ihren Mann in Bonndorfer Erde begraben haben. Wer dem Beispiel folgen möchte, darf dies gerne tun“, ermutigte Scharf die türkischen Mitbürger, es Familie Söker gleichzutun. Infolge gesetzlicher Änderungen ist es Muslimen in Deutschland inzwischen erlaubt, auf ihre traditionelle Art und Weise, bestattet zu werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil kam es ganz im Sinne der Vereinsverantwortlichen zum regen Austausch unter den Gästen. Die türkische Gastfreundschaft zeigte sich in Form eines üppig bestückten Spezialitätenbuffets.