Bonndorf Veranstalter investieren beim Schlossfest 2018 in die Sicherheit

Die Planungen für das Bonndorfer Schlossfest am 28./29. Juli sind in vollem Gange. Weil die Sicherheit im Vordergrund steht, wird das Security-Personal aufgestockt. Der Bierpreis wird leicht um zehn Cent angehoben. Was sich sonst noch ändert, erfahren Sie hier.

In Bonndorf wird am letzten Juliwochenende wieder Schlossfest gefeiert. Im großen Ganzen halten die Organisatoren am bewährten Ablauf fest. Ein paar neue Ideen oder Änderungen sind dennoch geplant. Das wurde am Freitagabend in der Mitgliederversammlung des Schlossfestvereins deutlich.

So wird der Securitydienst von bisher zwölf auf künftig 15 Personen erweitert, informierte Michael Pfaff, Vorsitzender des Schlossfestkomitees. Das Festareal werde immer größer und Bürgermeister Michael Scharf habe eigens dafür finanzielle Unterstützung der Stadt zugesichert.

Bürgermeisterstellvertreter Ingo Bauer erklärte dazu, dass seitens der Verwaltung und des Gemeinderates großer Wert auf die Sicherheit bei großen Festen gelegt werde. Auch die Rahmenbedingungen zum Wohl der Allgemeinheit rund ums Schlossfest werden aus diesem Grund unterstützt. Dies solle als Zeichen verstanden werden, dass die Vereine bei der Stange und das Schlossfest attraktiv bleibe.

Petra Kaiser regte seitens des Komitees an, bei den Speisen- und Getränkeangeboten mal etwas Neues zu probieren und aktuelle Geschmackstrends zu berücksichtigen. Sie könnte sich vorstellen, dass Milchshakes, Hot-Dogs, Wraps oder Nudelgerichte bei den Besuchern gut ankämen. Die Flyer werden künftig ohne Lageplan gedruckt, dafür werde dieser im sozialen Netzwerk Facebook sowie im Internet dargestellt. Außerdem sollen Hinweisschilder auf dem gesamten Festareal den Besuchern die Orientierung erleichtern, kündigte Petra Kaiser an.

Die Preisgestaltung soll auch künftig familienfreundlich bleiben, was sich vor allem bei den günstigen Preisen für alkoholfreie Getränke niederschlägt. Der Bierpreis wird um zehn Cent angehoben, sodass ein halber Liter Bier 2,50 Euro, 0,3 Liter 2,20 Euro kosten werden, informierte Alexandra Ruf.

Verstärkt hinweisen will man in diesem Jahr auf den Bus-Shuttle, der die Festgäste nachts in sämtliche Ortsteile sicher nach Hause bringt. Ingo Bauer beobachtet einen Rückgang der Fahrgäste, obschon dieser Service für die Gäste eine sinnvolle Sache sei. Mittels verstärkter Hinweise in den Buden, Zelten oder Bars sollen die Gäste auf das Angebot aufmerksam gemacht werden.

Die Anregung von Georg Schanz, beim Kinderspaß im Schlossgarten einen Getränke- oder Eisstand zu installieren, griff Karin Cosic auf. Die Sportkegler planen dort, zumindest für den Sonntag, ein entsprechendes Angebot. Auch für den Stadthallenparkplatz wird ein weiterer teilnehmender Verein gesucht.

Auf der dortigen Bühne wird das diesjährige Schlossfest eröffnet, umgekehrt ist die Tombola am Sonntagabend auf der Hauptbühne vor dem Schloss, informierte Michael Pfaff. Das Kinderprogramm findet in bewährter Form statt, lediglich das Bungee-Trampolin wird aufgrund seiner Beliebtheit an beiden Tagen, statt wie bisher nur am Sonntag, installiert sein, berichtete Gernot Geng.

Das Musikprogramm auf den Bühnen verspricht auch in diesem Jahr attraktiv zu sein. Der Folktreff kündigt im Schlossgarten beim Open-Air-Konzert mit Fabrizio Consoli & Band Italo-Pop auf höchstem musikalischen Niveau an.

Die Schall-Überschneidung mit der Bühne bei den Pfadfindern im Schlosshof werde man mittels besserer Abstimmung beim Sound-Check vermeiden, versprach Pfaff. Handlungsbedarf gebe es überdies bei den Toilettenwagen. Ein zusätzlicher solle beim Partyzelt der Guggenmusik aufgestellt werden und auch die Toiletten in der Stadthallen werden in der Nacht vom Samstag auf Sonntag bis 4.30 Uhr geöffnet sein.