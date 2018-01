Bonndorf VHS Bonndorf: Weiterbildung auf vielen Feldern

Neues VHS-Programm der Volkshochschule Hochschwarzwald liegt ab Montag aus. Vielfältige und lebendige Themengebiete

Bonndorf – Der Winter hat die Region noch fest im Griff, da stellt die Volkshochschule Hochschwarzwald ihr VHS-Programm Frühjahr/Sommer 2018 vor. In Bonndorf liegt das neue Programmheftes ab Montag, 22. Januar, wieder im Rathaus, Sparkasse, Banken, Tourist-Informationen sowie vielen Geschäften zur Mitnahme bereit.

Wie in den vergangen Jahren, ist Vielfalt und Lebendigkeit der unterschiedlichsten Themengebiete ein Markenzeichen der Volkshochschule. Berufliche Weiterbildung, das Lernen einer Fremdsprache, die Förderung der eigenen Gesundheit oder die Entwicklung kreativer Talente, alles ist drin im Heft der VHS.

Unter der Rubrik „Kompetenz und Karriere“ finden sich Seminare, die die Neuorientierung erleichtern, auf Bewerbungsgespräche vorbereiten und fachliche Qualifikationen vermitteln. Die Digitalisierung geht auch an der VHS nicht vorbei und prägt nicht nur die Arbeitswelt in vielen Bereichen. Erstmals bietet die VHS mit „vhespresso digital“ ein individuelles Lernpaket mit EDV-Unterricht und Coaching via Fernwartung an.

In 20 Jahren wurden mehr als 300Gästeführer ausgebildet und eine Vielzahl von Führungsangeboten im Naturpark Südschwarzwald. Die Gästeführer laden zu Entdeckungsreisen in der Region ein. Ob bei einer Wanderung, Schauspielführung oder Schluchting – die Besucher erwartet ein attraktives Jahresprogramm. Die Naturpark-Akademie mit der Weiterbildung zum Gästeführer, der Gastgeberkurs

Das Thema Senioren und Sicherheit im Straßenverkehr hat such die VHS im Blick. Mobilität steht für Lebensqualität, insbesondere auch für Senioren. Ob als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger, Mobilität ist gerade im ländlichen Gebiet des Hochschwarzwaldes besonders wichtig. In diesem Vortrag möchte die Polizei am 25. Januar um 19 Uhr im Bonndorer Rathaus über sichere Mobilität informieren und auf die speziellen Bedürfnisse und Probleme älterer Verkehrsteilnehmer eingehen.

Bunte Blumen in wilden Gärten, heißt der Kurs am 24. Februar, im Bildungszentrum Bonndorf. Traumhafte Blütenzauber wie an südländischen Mauervorsprüngen und duftende Kräuterterrassen statt Kulturpflanzen, die mal wieder nicht richtig anwachsen wollen. Dieser Kurs richtet sich an Gartenfreunde oder solche, die es bald werden wollen. Die Leitung hat Christine Hembach.

Natürlich ist die VHS nicht nur für Erwachsene. Das Kindertanzen für Kinder von sieben bis neun Jahre soll Spaß an Bewegung und Lust auf Tanzen in einer Gruppe machen. Zur Musik aktueller Hits und älterer Ohrwürmer werden kleine Choreografien mit leichten akrobatischen Elementen an zehn Terminen ab dem 5. März mit Diana Spielberger einstudiert.

In der neuen Reihe „Zeit für Kultur“ stellt die VHS mit Kunsthistorikerin Sabine Dietzig-Schicht Künstler und Museen der Region vor. In einem einführenden Vortrag wird der Künstler und das Museum vorgestellt. Ein Museumsbesuch bietet dann tiefergehende Einblicke vor Ort. Zum Beispiel im „Le Petit Salon Winterhalter“ in Menzenschwand.

Yoga-Pilates, Kantaera, Faszientraining – die Vielfalt an Entspannungs- und Bewegungskursen wird immer größer. Auch in Bonndorf gibt es eine ganze Reihe von Fitness-Kursen. Sprachen bauen Brücken zwischen Menschen. Die VHS unterstützt dies mit Kursen in neun Sprachen.

Holzschnitzen für Anfänger heißt es an acht Abenden ab dem 6. Juni um 19 Uhr mit einem Meister seines Fachs: Klemens Faller. Er vermittelt in diesem Kurs die Grundlagen der Holzbildhauerei.

Besondere Einblicke hinter die Kulissen des Bundesligisten SC Freiburg ermöglicht die VHS mit einer Führung durch das Schwarzwald-Stadtion am 16. April.

Die Volkshochschule

Das ganze VHS-Programm und mehr Informationen zum aktuellen Angebot im Ingternet (www.vhs-hochschwarzwald.de). Hier kann man sich auch schnell und einfach anmelden. Infos und Anmeldung bei der VHS Außenstelle Bonndorf, (Rathaus, Zimmer 4), Telefonnummer 07703/93 80 17, E-Mail (bonndorf@vhs-hochschwarzwald.de).