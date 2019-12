von sk

Unbekannte sind am Samstag zwischen 20 und 22.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Allmendstraße in Bonndorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Täter ein Fenster auf und durchsuchte anschließend die Räume.

Entwendet wurde dabei Bargeld aus einer Kasse. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 65 31, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.