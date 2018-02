Zahlreiche Hemdglunker eroberten am Schmutzigen Donnerstag die Straßen in Bonndorf und den Ortsteilen und zogen gut gelaunt durch die Nacht.

Einige Hundert kleine und große Hemdglunker trafen sich beim ehemaligen Rindviehmarktplatz in Bonndorf zum zweiten großen Umzug am Schmutzigen Donnerstag. Pünktlich um 19.11 Uhr setzte sich der närrische, weißgekleidete Tross in Bewegung. Der Umzug ging, angeführt von einem überlebensgroßen Hemdglunker und der Narrenmusik, über die Bonndorfer Straßen in die Vorstadt. Ziehharmonika- und Gitarrenspieler luden zum Mitsingen des Narrenmarsches und der b'sunderen Sorte ein. Nach Auflösung des Zuges in der Lenzkircher Straße feierte das Narrenvolk in den Lokalen bis in die frühen Morgenstunden. Für die jugendlichen Hemdglunker war in diesem Jahr eigens auf dem Grundschulparkplatz eine Schirmbar aufgestellt worden. Hemdglunkerumzüge fanden auch in Dillendorf, Gündelwangen, Wellendingen und Wittlekofen statt.