Bonndorf Umsatz: Dunkermotoren knackt die 200-Millionen-Marke

Ein Erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter Dunkermotoren: Das Unternehmen hat 2017 die 200-Millionen-Marke geknackt. Derzeit sind in Bonndorf 1000 Mitarbeiter beschäftigt.

Bonndorf – Allen Grund zum Feiern hatten die Dunkerianer, wie Mitarbeiter den Firma Dunkermotoren hier genannt werden, in dieser Woche. Geschäftsführer Uwe Lorenz konnte bei der traditionellen Weihnachtsfeier in der Bonndorfer Stadthalle ausschließlich Positives berichten. Die magische Umsatzmarke von 200 Millionen Euro wurde nicht nur gesprengt in diesem Geschäftsjahr, sondern mit einem Wert von 210 Millionen Euro signifikant übertroffen. Damit ist der Bonndorfer Motorenhersteller um 15 Prozent gewachsen, drei Mal so stark wie der Markt und auch deutlich stärker als Mitbewerber.

Das freilich hörten sich 750 Mitarbeiter in der vollbesetzten Stadthalle gerne an. "Ihr seid wie ein Fels in der Brandung und haltet das Dunkerschiff ausgezeichnet auf Kurs", rief Lorenz seinen Kollegen aus dem Leitungsteam zu, nachdem er Bezug genommen hatte auf die Veränderungen in der Geschäftsführung, die er sich seit dem Ausscheiden von Markus Roth mit dem in Amerika residierenden Matt French teilt. "Ich war nie vollständig weg. Auch wenn ich derzeit eine reizvolle, spannende und mehr als ausfüllende Funktion für Ametek in Italien ausführe: Dunker ist und bleibt meine Leidenschaft. Ich bin nach wie vor Bonndorfer und meine Familie hier", meinte er zu seiner Person.

Beim ebenso traditionellen Pressegespräch betonte Uwe Lorenz, dass sich für die Bonndorfer Firma auch keine Wolken am Konjunkturhimmel zeigten. Bis zum Jahr 2023 erwarte man einen Jahresumsatz von 300 Millionen Euro. "2013 sind wir zehn Prozent gewachsen, in den Jahren danach waren unsere Wachstumsraten im hohen einstelligen Bereich, nun sind wir 15 Prozent gewachsen", begründete Lorenz. Damit markiere das Ziel eine seriöse stetige Steigerung von rund sechs Prozent jährlich.

Die Firma sei im übrigen sehr breit aufgestellt, was die Stabilität fördere. Mehrere ähnlich starke Geschäftszweige, etwa der mittlerweile stärksten Bereich Industrieautomation, aber auch die Gebäudetechnik mit Türautomation (Weltmarktführung), die Medizintechnik und der Motiv-Bereich, wo die Dunkermotoren beispielsweise in Agrarmaschinen oder auch bei Zugtüren verbaut werden, stellten eine überaus solide Basis dar.

Lorenz gab allerdings auch zu: "Wir sind hier an den Limits, in jeder Hinsicht." Das Geschäftsjahr habe über gut dreiviertel der Zeit im Drei-Schicht-Betrieb laufen müssen. Also sei man sowohl im Bereich Mensch, als auch im Bereich Maschine "an der Grenze jeglicher Kapazitäten" angelangt. Sowohl habe man laufend Mitarbeiter eingestellt, als auch wolle und müsse man im Bereich Maschinen nachziehen. Allerdings gebe es dafür auch natürliche Grenzen. "Wir haben hier Vollbeschäftigung, der erste Arbeitsmarkt ist leer." Nicht zuletzt deshalb ist und bleibe die Ausbildung eine wichtige Aufgabe in die Zukunft. Man sei am Standort Bonndorf aber darüber hinaus auch platzmäßig beschränkt, nämlich umgeben von Wohnbebauung. Weiteres Wachstum werde deshalb vor allem auch im Ausland stattfinden.

Dunkermotoren GmbH

Die Firma ist seit 2012 Teil des Ametek-Konzerns und dessen größte Einzelfirma. Weltweit arbeiten für Dunker über 1200 Menschen, in Bonndorf sind es 1000, im Serbischen Subotica 140 ,inklusive einer Entwicklungsabteilung im Chinesischen Taicang nochmals 100. Dunkermotoren ist Weltmarktführer im Bereich Türautomation. Stärkster Geschäftsbereich ist allerdings inzwischen die Industrieautomation mit rund 25 Prozent Anteil am Umsatz.