Bonndorf vor 13 Stunden

Umbau des Schmidt's Markt – Vorbereitungen für provisorischen Zeltbau laufen

Der Schmidt's Markt in Bonndorf zieht am 28. und 29. Januar in das 36 mal 22 Meter große Provisorium. An diesen Tagen ist der Markt geschlossen. Ab 30. Januar läuft dann der Verkauf im Zelt. Die Planungen sehen den Neubau eines modernen Lebensmittelmarktes mit einem umfangreichen – auf die Bedürfnisse Bonndorfs abgestimmten – Sortiment vor.