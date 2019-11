von Martha Weishaar

Gerhard Bauer bietet seit 25 Jahren regelmäßig Sprechstunden der Rentenversicherung an. Der 67-Jährige war bis zu seinem Ruhestand Sozialversicherungsfachangestellter un hat Expertenwissen zu Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Die Versicherten haben ihn bei der Sozialversichertenwahl als Vertreter gewählt. Meist wollen die Versicherten wissen, wie hoch ihr Rentenanspruch ist oder fragen eine Kontenklärung an. Sei es, weil der Renteneintritt bevorsteht oder Ehepaare vor der Trennung stehen.

Serie und Termin Die Serie „Sprechtage im Rathaus“ – was verbirgt sich hinter diesem Angebot? Diese Zeitung fragte nach und stellt die Beratungs- und Hilfsangebote vor. Der Termin Für die Beratung der Rentenversicherung im Rathaus Bonndorf ist als nächster Termin Dienstag, 10. Dezember, 8 bis 12 Uhr angesetzt.

Ratsuchende sollten immer eine aktuelle Rentenauskunft zur Beratung mitbringen, da Gerhard Bauer keinen Zugriff auf die Versichertenkonten hat. Versicherte können diese Auskunft im Internet anfordern. Die Auskunft sollte jedoch nicht mit der weniger aussagefähigen Renteninformation verwechselt werden. „Die Leute lesen meist nur die erste oder zweite Seite und hören dann auf“, weiß Bauer aus Erfahrung. „Wenn sie konkret den Vergleich vom letzten Nettolohn zur Rente vor Augen haben, sind viele ernüchtert.“

Im Alter von 60 Jahren wäre es an der Zeit, sich mit der Rente zu beschäftigen, rät Bauer. Spätestens mit 65 Jahren sollte man sich konkret darum kümmern. Ihm seien Fälle von Selbstständigen bekannt, so Bauer, die bis zu sieben Jahre verstreichen ließen, in denen ihnen bereits Rente zugestanden hätte. Bei Arbeitnehmern kommt so etwas nicht vor, da Arbeitgeber das Thema ansprechen.

Der Rentenantrag sollte rechtzeitig gestellt werden. Die Bearbeitungszeit dauert je nach Einzelsituation einige Monate. Langwieriger kann die Antragstellung bei Erwerbsminderungsrenten sein. „Kein Fall ist wie der andere, aber ich mache das gerne und bin mit Herzblut dabei“, sagt Gerhard Bauer. Er besucht seine Klientel auf Wunsch auch zu Hause, wenn die Arbeitszeit der Versicherten dies erfordert.