von Wolfgang Scheu

Wer sich ein Bild machen wollte, wie schön Gesellschaftskegeln sein kann, hätte am Samstag nur einen Blick in das Bonndorfer Kegelstüble werfen müssen. Zum Abschiedsturnier für Ulla und Klaus Bündert waren viele der altbekannten Gesellschaftskegler gekommen, die ihnen über die Jahrzehnte die Treue hielten, bei Familien-Firmenturnieren, beim Dreikönigsturnier oder dem Jahresturnier des FC Wellendingen oder dem gigantischen Kegeltag der Dillendorfer.

Und es war so, wie immer am Samstagabend. Ehrgeizige Blicke am Anlauf der Bahn, viel Freude und auch ein wenig Leid im Blick. Aber auf einen Fehlwurf folgte schnell auch wieder ein Erfolgserlebnis, das für Jubel sorgte. Für Ulla und Klaus Bündert war es jedoch anders. Mittendrin in ihrer Kegelfamilie konnten sie den Abend genießen, während Andrea Schneider und das Team von den Bonndorfer Sportkeglern alle Hände voll zu tun hatten und die Familie Bündert, allen voran Turnierleiter Sven, sich um das Geschehen auf der Bahn und die anschließende Siegerehrung kümmerten.

Ulla und Klaus Bündert mit ihrem Abschiedsgeschenk: Alle Namen der 18 Mannschaften ihres Abschiedsturniers sind verewigt. | Bild: Wolfgang Scheu

18 Mannschaften waren zum Abschiedsturnier angetreten. Die Liste, wo sie herkamen, wäre eine Liste der Bonndorfer Ortsteile, gleich zwei „Schwenni-Teams“ konnte Siggi Schwenninger motivieren, der TuS war dabei und Bürgermeister Michael Scharf war als Coach und Motivator fürs Team der Stadtverwaltung dabei.

Und die Männer vom Team „Käb d‘näbe Fischbach“ – sie sind Ulla über die Jahre sehr ans Herz gewachsen – wurden am Ende des Abends Zweite, hinter „Ex Club“ mit ehemaligen Spielerinnen des Sportkegelvereins Bonndorf. Dritter wurde ein Wellendinger Team, die „Schenkel Jungs“. Alle, inklusive den „Cycle Ladies“ und den „Power Girls“ auf Rang 17 und 18 hatten ihren Spaß.

Kegelsportclub Bonndorf Der Kegelsportclub Bonndorf wurde im Jahr 1987 gegründet und hat sich seither einen Namen unter den Sportkeglern, nicht nur in Südbaden, gemacht. Die erste Damen-Mannschaft spielt derzeit in der zweiten Bundesliga Süd/West und belegt dort aktuell den dritten Platz. Die erfolgreichen Damen, wie auch alle anderen Mitglieder trainieren regelmäßig im Kegelstüble, deren Bahnen auch von Hobby-Keglern gebucht werden können. Reservierungen unter Telefon 07703/665 96 00.

Ein gigantischer Abschied für Ulla und Klaus Bündert war es. Vor 31 Jahren hatten sie das Kegelstüble von der Wirtegemeinschaft abgekauft, da war es gerade zehn Jahre jung, es wurde gegründet, damit man in Bonndorf einen Platz mit vier Bahnen für die Sportkegler hatte.

Ulla Bündert war selbst 20 Jahre bei den Sportkeglern aktiv, gerne erinnert sie sich an „das Fest der Feste“, als die Bonndorfer Damen und Herren gleichzeitig in die Landesliga aufgestiegen sind – das war 1995. Unter vielen Festen und Partys stach ihr 20-Jähriges im Kegelstüble heraus, mit Musik von „Wildwexel“ mit Strips und Flake. Sie erinnert sich an Jugendnationalspieler auf der Bahn und vieles mehr.

Punkt 24 Uhr war es dann soweit, Ulla Bündert strahlte, als die bekannte Melodie aus vielen Kehlen ertönte: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. Zum Geburtstag ihrer Kegelstüble-Wirtin sangen die Gäste aus voller Kehle. Und auch Klaus Bündert war diesmal bis zum Schluss dabei. Früher pflegte er bei den Veranstaltungen nach Möglichkeit den gesunden Nachtschlaf.

Er war derjenige, den man frühmorgens schon beim Aufräumen sah, während sich Ulla Bündert stets ihrer Pflichten als Wirtin widmete und auch noch die letzten Gäste stets freundlich bediente, bis sie dann von dannen zogen. Komisch, dass man in ihrem Gesicht keine Spur von 66 Jahren sieht, auch nicht von 31 Jahren Kegelstüble.

Dankbar sind sie den Sportkeglern, die das Turnier ermöglichten. Klaus Bündert wird weiterhin sein Fitness-Programm durchziehen. Beide bleiben als Teil der „Holzwürmer“ dem Gesellschaftskegeln treu, das ist sicher.