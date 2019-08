von Stefan Limberger-Andris

In der ersten Maihälfte 2020 wird der neue Schmidt‘s Markt in Bonndorf voraussichtlich eröffnet. Geschäftsführer Michael Schmidt bestätigte auf Anfrage zwar eine drei- bis vierwöchige Bauverzögerung durch das nasse Frühjahrswetter, dennoch befinde sich das Projekt zeitlich weiterhin auf einer guten Schiene.

Grund der Verzögerung, so Michael Schmidt, seien zusätzliche Baugrunduntersuchungen wegen des nassen Wetters gewesen. Das Gelände habe schließlich rund 25 Zentimeter tiefer ausgebaggert und verfüllt werden müssen, als geplant. Am Rohbau werde derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Bis Ende August soll das Erdgeschoss betoniert sein, bis Ende Oktober schließlich die Leimbinderdachkonstruktion aufgesetzt sein. Denn es sei vorgesehen, im Gebäudeinneren trocken über den Winter zu kommen, so Michael Schmidt.

Elektriker und Heizungsbauer werden laut Planung im September die wichtige Infrastruktur vorbereiten, im Dezember dieses und Januar des kommenden Jahres sei der Innenausbau vorgesehen. Drei bis vier Februarwochen werde es dauern, bis die Einrichtung des Marktes installiert ist. Im März schließlich sei der Umzug vom derzeitigen Zeltbau in das neue Gebäude geplant. Dann stehen noch Gestaltungsarbeiten der Außenanlage und des Parkplatzgeländes an. In der heißen Bauphase gegen Jahresende hin werden sich rund 120 Handwerker aus meist regionalen Unternehmen die Klinke in die Hand geben, so Michael Schmidt.

Der neue Schmidt‘s Markt in Bonndorf wird im Erdgeschoss eine Verkaufsfläche von 2400 Quadratmetern, inklusive Bäckerei und gastronomischem Bereich, aufweisen. Vor dem Abriss des alten Marktgebäudes waren es rund 1000 Quadratmeter. Im Kellergeschoss sind eine Tiefgarage mit 22 Mitarbeiterparkplätzen, der Wareneingang, Büro- und Sozialräume sowie die komplette Haustechnik vorgesehen.

In Bonndorf entstehe somit einer der modernsten Märkte im Umkreis bis 20 Kilometer, freut sich Michael Schmidt auf das neue Gebäude. Das Angestelltenteam soll dann rund 50 Personen umfassen.

Das alte Marktgebäude war im Februar abgerissen und zuvor ein Zeltbau auf dem Parkplatzgelände errichtet worden. Die Zufahrt von der Lenzkircher Straße war ab Herbst 2018 gerichtet worden. Für den Neubau wurden 430 Quadratmeter des nebenan gelegenen Stadtparks zum Gelände hinzugeschlagen.