Bonndorf Tilman Frank ist neuer Konrektor der Realschule Bonndorf

Neuer Konrektor der Realschule Bonndorf ist Tilman Frank. Bürgermeister Michael Scharf gab in der Gemeinderatssitzung am Montagabend dem SPD-Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter, der seit Monaten die Realschule kommissarisch leitet, das Wort, um das bekannt zu geben. Frank bekam prompt Beifall vom Gemeinderatsgremium.

Unkommentiert blieb dessen Mitteilung, dass die Stelle eines künftigen Schulleiters nun ab Mai ausgeschrieben werden könne. Bis Dato war das nicht möglich gewesen, weil sich Rektor Sammy Wafi in die Elternzeit verabschiedet hatte und die Stelle für ihn freigehalten werden musste. Der Bürgermeister informierte über ein Schreiben, das Wafi am frühen Montagmorgen geschickt hatte. Nicole Messerschmid verlas das Schreiben in der öffentlichen Sitzung. Darin informierte Wafi, dass er nach der Elternzeit die Stelle als Rektor an der Bonndorfer Realschule nicht mehr antreten werde.

„Ich habe das Angebot erhalten, gemeinsam mit Herrn Jolk die Schulleitung der Deutschen Internationalen Schule Dubai zu bilden. Damit mich die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen nach meiner Elternzeit vermitteln kann, habe ich mit dem Regierungspräsidium Freiburg die Vereinbarung getroffen, meine Leitungsstelle an der Realschule im Bildungszentrum Bonndorf bereits jetzt freizugeben, wodurch die Leitungsstelle an der Realschule auch zeitnah neu besetzt werden kann“, so Wafi wörtlich.Künftig Leitungserfahrung im Ausland sammeln zu können, stelle für ihn eine einmalige Chance dar. Zudem erhalte auch seine Frau vor Ort eine berufliche Perspektive. Familienleben und berufliche Aufgaben seien somit gut vereinbar. „Ich bin mir sicher, dass Sie diese Entscheidung nachvollziehen können“, so Wafi in seinem Schreiben an den Bürgermeister.

Michael Scharf zeigte sich erleichtert, „allerdings nicht erstaunt“, dass Tilman Frank nicht nur die Schule seit Wafis Abschied in die Elternzeit leitet, sondern auch das Prüfverfahren zum Konrektor erfolgreich und gut absolviert habe. Tilman Frank werde die Position auch bekleiden, wenn ein neuer Rektor gefunden sei. Damit sei sichergestellt, dass ein erfahrener Lehrer fundiert beim Einarbeiten einer jungen neuen Leitungskraft an der Schule helfen und diese nach der Hoffnung von Michael Scharf lange begleiten könne. "Ich bin natürlich froh, dass nun eine Stellenbesetzung stattfinden kann", sagte Bürgermeister Michael Scharf hinterher auf Anfrage dieser Zeitung.

Auch der neue Konrektor, Tilman Frank, äußerte sich in diesem Sinne: "Das kam für alle überraschend, aber wir werten die Entwicklung natürlich positiv, weil die Schulleitung nun wieder offiziell besetzt werden kann." Das Schulamt habe auch bereits zugesagt, dass man die nun tatsächlich vakante Stelle so bald wie möglich ausschreiben werde. "Wir werden sie Situation natürlich dieses Jahr noch tragen, schauen aber entspannt in die Zukunft, weil die Entwicklungen ja in die richtige Richtung gehen", so Frank. Die Entscheidung sei gerade zur richtigen Zeit gefallen, da schließlich genau jetzt die Anmeldungen an der Realschule beginnen. (Siehe Infokasten.)

Sammy Wafi war im September 2016 auf Paul Gihr gefolgt, der 19 Jahre lang Rektor der hiesigen Realschule gewesen war. Wafi hat im November 2017 die Stadt und das Lehrerkollegium überrascht, indem er beim Schulamt Elternzeit eingereicht hatte und somit der Chefsessel in der Realschule verwaist war. Tilman Frank wurde in der Folge mit der kommissarischen Schulleitung betraut, die er seither gemeinsam mit dem Kollegen Nils Boll und einem durch das Kollegium gewähltes Steuerteam bewältigt. Durch die nach einem entsprechenden Prüfverfahren erfolgte Ernennung zum Konrektor, sind nun alle Funktionen einer Schulleitung wieder in der Realschule selbst möglich, auch das Unterschreiben von Zeugnissen.