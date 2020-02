von Stefan Limberger-Andris

Erneut Sturmholz gab es im Stadtwald Bonndorf. Stadtförster Steffen Wolf konnte allerdings auf Anfrage die Schadmenge, die ihm Sturmtief „Bianca“ in der Nacht auf Freitag bescherte, noch nicht beziffern. In einigen Ortsteilen Stühlingens und Bonndorfs war der Strom bereits am Donnerstagabend wegen des Sturms kurzzeitig ausgefallen.

Waldwege erneut versperrt

Das Sturmtief „Bianca“ habe in den bereits von Sturmtief „Sabine“ angeschobenen Beständen weiteren Schaden angerichtet, so Steffen Wolf. Bereits nach dem letzten Sturm geräumte Waldwege seien wieder durch Bäume versperrt. Der nasse Schnee bereitet dem Stadtförster zudem Sorgen, obgleich der Wald diesen natürlich bitter nötig habe.

Die Krux dabei sei, dass an einen Maschineneinsatz aufgrund des Nassschnees und der aufgeweichten Böden nicht zu denken sei. Sturmtief „Sabine“ hatte am 10. Februar nach einer ersten vorsichtigen Schätzung durch Steffen Wolf 5000 bis 8000 Festmeter Sturmholz im Stadtwald geworfen oder Bäume angeschoben – bis zu einem halben Jahreshiebsatz.

Stromausfälle im Umland

„Bianca“ sorgte in der Nacht auf Freitag für Stromausfälle im Bonndorfer Umland. Wie Alexandra Edlinger-Fleuchaus von der Abteilung Kommunikation der Energiedienst Holding AG mitteilte, kam es unter anderem gegen 18.50 Uhr am Donnerstag in Schwaningen, Bettmaringen, Oberwangen, Dillendorf, Unterwangen, Weizen und Stühlingen zu einem knapp einstündigen Stromausfall. Heftige Windböen hatten Bäume umgerissen, die in Freileitungen fielen und dadurch Leiterseile beschädigten. Mitarbeiter der ED Netze GmbH entfernten vielerorts Bäume, die in Freileitungen gefallen waren.