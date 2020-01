von Juliane Kühnemund

Was geschieht mit dem ehemaligen Studer-Gelände in Bonndorf? Mit dieser Frage beschäftigen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat bereits seit Jahren. Derzeit liegt das rund zwei Hektar große Areal brach. In der Ratssitzung legte die Verwaltung eine Planung vor, die eine Bebauung mit Einkaufsmärkten vorsieht: Lidl, Aldi und ein dm-Markt haben demnach Interesse signalisiert, sich dort niederzulassen. Der Gemeinderat konnte sich mehrheitlich mit der Planung anfreunden, wollte aber klargestellt haben, dass noch nichts in trockenen Tüchern ist.

Rückblick: Die Idee, ein Einkaufszentrum auf dem ehemaligen Fabrikgelände zwischen Waldallee und Waldstraße zu etablieren ist nicht neu. Bereits in den Jahren 2014 /2015 gab es entsprechende Überlegungen, ausgelöst durch die Absicht der Familie Schmidt, den Schmidt’s Markt in Bonndorf zu vergrößern. Expansionsmöglichkeiten für den Vollsortimenter wurden auf dem Studerareal gesehen. Auch die ansässigen Discounter Aldi und Lidl hatten damals signalisiert, sich eine Umsiedlung – mit Erweiterung der Verkaufsfläche – auf der Fläche verstellen zu können.

Ausgearbeitet wurden daraufhin zwei mögliche Varianten für das Einkaufszentrum. Die große Lösung würde die gesamte Fläche inklusive des Geländes, auf dem das Feuerwehrgerätehaus und der jetzige Lidl-Markt stehen, in Anspruch nehmen. Das würde bedeuten, der alte Lidl und das Feuerwehrhaus würden platt gemacht. Mindestens vier Märkte würden dann in dem Bonndorfer Plangebiet Platz finden. Die kleine Lösung würde den bereits bebauten Bereich aussparen und sich auf die jetzige Brachfläche beschränken. Der Lidl-Markt bliebe bestehen und ebenso auch das Feuerwehrgerätehaus. Es bliebe dann noch Platz für insgesamt drei Märkte. Da das Studergelände umgeben ist von Wohnbebauung, galt es, eine zu erwartende Lärmbelastung zu untersuchen. Das Ergebnis machte der großen Lösung dann einen Strich durch die Rechnung – die lärmtechnischen Auswirkungen durch den Vollsortimenter Schmidt’s Markt wären zu groß. Der Schmidt’s Markt entschied sich daraufhin für einen Neubau am alten Standort, die übrigen Pläne für das Studerareal waren damit erstmal vom Tisch.