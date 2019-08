von Martha Weishaar

Eine Biogasanlage mit 250 Kilowattstunden Grundlast installierten Philipp und Michael Käppeler vor acht Jahren, nachdem klar war, dass der Junior in den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Boll einsteigen wird. Nun wurde die Anlage für eine bedarfsgerechte und flexible Stromlieferung umgerüstet. Allein zwölf Kilometer Rohre und Leitungen wurden zu diesem Zweck in den zurückliegenden Monaten verlegt.

Hinter der Idee einer flexiblen Stromlieferung steckt, dass regenerative Energie aus Wind und Sonne den Energiebedarf nicht zu jedem Zeitpunkt verlässlich decken kann. Also braucht es für eine zuverlässige Stromversorgung nach wie vor Kohlekraftwerke. Mittels moderner Technik können jedoch auch Biogasanlagen diesen Ausgleich schaffen. Anstatt wie bisher im 24 Stunden-Betrieb Strom einzuspeisen, wird bei Käppelers Anlage das Gas in einem zusätzlichen Speicher bevorratet. Ein zusätzlicher Motor mit der vierfachen Leistung des bisherigen wird vom Energiebetreiber passgenau dann zugeschaltet, wenn Wind und Sonne den tatsächlichen Energiebedarf nicht mehr decken können. Im Durchschnitt läuft der Motor sechs bis sieben Stunden pro Tag. Ist der Gasspeicher voll, setzt er ebenfalls automatisch ein.

Vorteil der Modernisierung

„Durch die Bündelung vieler solcher Anlagen ist der Energieversorger in der Lage, in kürzester Zeit viele Megawatt Strom abzurufen“, erklärt Michael Käppeler den Vorteil der Modernisierung. Größte Priorität genießt für ihn gleichwohl die Versorgung des Dorfes mit Nahwärme. Etwa drei Viertel der Gebäude in Boll nutzen die Abwärme der Biogasanlage. Ein 125 Kubikmeter fassender Pufferspeicher gewährt zuverlässige Wärmelieferung.

Moderne Technik bringen Verbesserung

Für den Betrieb der Biogasanlage werden täglich 15 Tonnen Material zugeführt, jeweils zur Hälfte Mist und Futter, zusätzlich sieben bis acht Kubikmeter Gülle. Insgesamt wird die Anlage zu 75 Prozent mit Gülle und Mist betrieben. Moderne Technik und optimierte Biologie bedingen auch hier eine deutliche Verbesserung. Im Lauf der Jahre konnte der Futteranteil von einem Drittel auf ein Viertel reduziert und damit Transportwege deutlich verkürzt werden. Ein weiterer Nutzen ist, dass minderwertiges Futter, das Kühe gar nicht mögen oder deren Milchleistung abträglich wäre, in der Biogasanlage nutzbringend eingesetzt wird. „Kühe sind hochempfindlich, was das Futter anbelangt“, verweist Michael Käppeler auf den Synergieeffekt von Viehhaltung und Biogasanlage.

Anbauversuch mit Silphie

Einen neuen Versuch unternimmt die Landwirtsfamilie Käppeler mit dem Anbau von Silphie (lat. Silphium perfoliatum), einer in Nordamerika beheimateten Energiepflanze aus der Familie der Korbblütler, die sich alternativ zu Mais für Biogasanlagen hervorragend eignet. Auf mehreren Flächen haben sie Silphie bereits eingesät, nächstes Jahr können die gelb blühenden Pflanzen erstmals geerntet werden.