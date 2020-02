von Stefan Limberger-Andris

Der Bonndorfer kommunale Haushalt 2020 ist unter Dach und Fach. Der Gemeinderat beschloss das Werk in der jüngsten Sitzung, nachdem sich die Fraktionen in den Wochen zuvor zunächst intern, dann öffentlich mit dem Investitionsplan beschäftigt hatten. Es sei viel diskutiert worden im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses, resümierte denn auch Bürgermeister Michael Scharf. Auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung anders ausgesehen habe, merkte hierzu später Stadtrat Ingo Bauer an.

Erstmals hatten sich die Fraktionen im Gremium mit einer von der Verwaltung vorgelegten Investitionsplanung zunächst intern befasst, um danach im Gremium zu beraten. Und nach dem Beschluss am Sitzungsende meinte Michael Scharf: Es sei immer eine Maxime der Stadtverwaltung gewesen, die Anliegen des Gemeinderats aufzugreifen. Er sei froh über die konstruktive Zusammenarbeit im Gremium.

Mit Power Point-Präsentation

In guter Tradition hielten die Bonndorfer Gemeinderatsfraktionen der CDU, der Bürgerliste, der Sozialdemokraten und der Grünen die Haushaltsreden (wir werden noch ausführlich berichten). Premiere hatten Ingo Bauer (CDU), Simon Scherble (SPD) und Monika Spitz-Valkoun (Grüne). Ingo Bauer, der sich weiterhin eine gesunde Streitkultur wünscht, untermauerte seine Ausführungen erstmals im Rat mit einer Power Point-Präsentation, ebenso Mechthilde Frey-Albert (Bürgerliste).

Kommunaler Haushalt

Bonndorf bleibt auch im siebten Jahr in Folge schuldenfrei. Im Finanzplan der nächsten drei Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Stadtkämmerer Nikolaus Riesterer rechnet mit einer Liquidität zum Jahresende von rund 426.000 Euro, die gesetzlich vorgeschriebene Liquidität liegt bei rund 350.000 Euro.

Zahlen und Fakten Im Ergebnishaushalt ist ein ordentliches Ergebnis von 393.300 Euro vorgesehen (Gesamterträge rund 19,553 Millionen Euro und Gesamtaufwendungen rund 19,16 Millionen Euro). Der Finanzhaushalt sieht einen Zahlungsüberschuss von rund zwei Millionen Euro vor (Einzahlungen von rund 18,9 Millionen Euro und Auszahlungen von rund 16,9 Millionen Euro). Für Investitionen ist im Finanzhaushalt ein Bedarf von rund 3,65 Millionen Euro vorgesehen (Einzahlungen rund 3,25 Millionen Euro und Auszahlung rund 6,91 Millionen Euro). Eine Kreditaufnahme sieht der kommunale Haushalt 2020 nicht vor.

Das Besondere am Haushalt sind Verpflichtungsermächtigungen von 1,26 Mio Euro, die in den Haushalt 2021 eingestellt werden müssen. Die Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung, Projekte wie etwa den Neubau des Bürgerhauses Brunnadern (eine erste Rate wurde 2020 eingestellt), Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs sowie die Sanierung der Schlossaußenfassade planerisch konkret voranzutreiben. Auch soll dies die neue Verwaltungsspitze ab Juli auf bestimmte Maßnahmen festlegen. Bürgermeister Michael Scharf beendet seine Amtszeit vorzeitig Ende Juni.

Das Zahlenwerk Haushalt weist im Ergebnishaushalt Erträge von rund 19,55 Mio Euro und Aufwendungen von 19,16 Mio Euro auf. Daraus ergibt sich ein Ergebnis von 393.300 Euro. Im Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) sind an Einzahlungen vorgesehen rund 3,255 Mio Euro und an Auszahlungen rund 6,91 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 3,66 Mio Euro. Im Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) sind vorgesehen Einzahlungen von rund 18,9 Mio Euro und Auszahlungen von rund 16,9 Mio Euro. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von etwa zwei Millionen Euro. Um Investitionen zu tätigen, werden auch die liquiden Mittel zurückgefahren.