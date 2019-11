von Matha Weishaar

Einmal monatlich bietet seit 15 Jahren der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas eine Sprechstunde in Bonndorf an, meist im zeitlichen Zusammenhang mit dem Kaffeetreff. Die Gesprächstermine mit Petra Thyen im ehemaligen Forstamt sollten zuvor telefonisch vereinbart werden.

Hilfe aus Abwärtsspirale

Häufig verweisen Jobcenter, Ärzte, Psychologen oder Arbeitgeber die Ratsuchenden zu Petra Thyen. Sie hilft bei der Klärung von Fragen, wie es während oder nach einer psychischen Erkrankung beruflich weitergehen kann. Bei Bedarf vermittelt sie fachärztliche oder therapeutische Anbindung und hilft, Tagesstrukturen zu verbessern. Letzteres falle insbesondere depressiven Menschen schwer.

Kostenlose Gespräche

Und Depressionen haben in jüngster Zeit stark zugenommen. Viele Menschen haben Angst davor, in die „Psychoschiene“ reinzugeraten und warten zu lange, bis sie sich helfen lassen. Auch seien Angehörige, Freunde oder Kollegen häufig stark verunsichert, was zum Rückzug mit all seinen fatalen Folgen führe. Der sozialpsychiatrische Dienst zeigt Wege aus dieser Abwärtsspirale auf. Die Gespräche sind kostenlos. Auch Angehörige, Freunde, Kollegen oder Arbeitgeber von Menschen mit psychischer Erkrankung oder seelischer Belastung können sich an die Expertin wenden.

