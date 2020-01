Die Mitglieder des Sportvereins Lembach trafen sich zur Hauptversammlung im Gasthaus „Krone“. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Daniel Leingruber berichtete Schriftführer Niclas Zimmermann von den Aktivitäten der vergangenen Jahres.

Traditionelle Eierlese

Auf Grund von Spielermangel und fehlendem Interesse nahm man an keinem Grümpelturnier teil, das Derby gegen Lausheim fand allerdings wieder statt. Am Ostermontag fand traditionell auf dem Kirchplatz in Lembach die Eierlese statt, wo Marek Blattert von Lukas Raufer herausgefordert wurde und zum zweiten Mal das Rennen um die Eier gewann. Sollte er 2020 erneut den Sieg einfahren, darf er den Wanderpokal behalten. Zahlreiche Besucher waren zu dem Event gekommen und ließen sich nach dem Rennen im Haus der Vereine mit Kaffee und Kuchen sowie Eiergerichten von den Mitgliedern des Sportvereins kulinarisch verwöhnen.

Neuer Rasenmäher für Sportplatz

Um dem Sportplatz in Schuss halten zu können, wurde in Juni der neue Rasenmäher abgeholt. Die Dorfolympiade, an der fünf Mannschaften teilnahmen, war erneut ein Erfolg. Kurz vor Weihnachten hatte der Verein erstmals eine Glühweinwanderung organisiert, und auch wenn leider nicht viele dabei waren, hatten die Wanderer doch ihren Spaß, und der Verein bekam positive Rückmeldung. Nach dem Kassenbericht von Dominik Hirt, der wegen der Anschaffung des neuen Rasenmähers von 4100 Euro ein leichtes Minus verkünden musste, schlugen die Kassenprüfer Stefan Maier und Markus Berger die Entlastung vor.

Neue Plane für marodes Zelt

Daniel Leingruber richtete Dankesworte an alle, die den Verein unterstützen, an jene, die mit schweren Geräten immer zu Seite stehen wie Stefan Maier und Simon Duttlinger. Aber auch Arnold Zimmermann und Andreas Duttlinger, die für die Rasenpflege und für das Zelt verantwortlich sind, galt sein Dank sowie der Familie Bucher vom Gasthaus „Krone“. Bei der Familie Rudolf Leingruber, dem Kirchenchor Lembach und der Gemeinde Wutach, die durch Spenden zur Anschaffung des Rasenmähers beitrugen, bedankte sich Daniel Leingruber ebenfalls. Für das marode Zelt wird eine neue Plane angeschafft. Von einem Besuch eines Fußballspieles mit Reisebus wolle man 2020 absehen, da zuerst die Kosten für die Zelterneuerung abgewartet werden müssen, so der Vorsitzende.

Termine des Sporvereins

Ralph Seifermann verwies auf die Radtour von „Wutach bewegt sich“ am Sonntag, 27. September, mit der Hoffnung, dort auch den SV Lembach begrüßen zu dürfen. Zu den Terminen des Sportvereins Lembach zählt das Derby gegen Lausheim am Freitag, 10. April, die Eierlese am Ostermontag, 12. April, und ein Elfmeter-Turnier in Lembach am Samstag, 11. Juli. Eine 1. Mai-Wanderung ist in Planung.