von Erhard Morath

Zu einer richtungsweisenden Hauptversammlung hatte der Sportschützenverein Bonndorf seine Mitglieder geladen; überraschend viele folgten dem Ruf und stellten entscheidende Weichen für die Zukunft. Vor allem wurde im Verlauf des Abends die Vielfalt der Aktivitäten des Vereins und seiner Vorstandsmitglieder offenkundig. Diese gipfelten in dem wohldurchdachten Vorhaben, den eigenen Verein in einen Förderverein umzuwandeln und gleichzeitig eine Fusion mit dem Sportschützenverein Ewattingen einzugehen.

Der Hintergrund zu diesem Unterfangen ist darin zu suchen, dass das Schießen in dem der Kreisjägervereinigung eignen Schießanlage in der Steinasäge nicht mehr möglich war. Einerseits war eine umfassende Sanierung – veranschlagte Kostenschätzung 450.000 Euro – vom Eigentümer, der Jägervereinigung, abgelehnt worden. Die Pläne und das Angebot der Sportschützen, die bis dahin Mieter waren, an die Jägervereinigung, die Anlage zu übernehmen und mit vereinten Kräften auf Vordermann zu bringen, hingen lange Zeit unbeantwortet in der Schwebe. Als dann noch zu allem Übel hin, ein Biber die Steina zur Überschwemmung brachte und im Pistolenstand das Wasser 30 Zentimeter hoch alles überflutet hatte, stiegen die ohnehin bereits sehr hohen Kosten weiter ins Ungewisse.

Die Sportschützen, so Oberschützenmeister Dietmar Eschbacher, zogen danach das bis dahin immer noch nicht beantwortete Übernahmeangebot zurück. Trotz einkalkulierter Fördergelder, Eigenmittel und -leistungen, potentieller Sponsoren traute sich es der Verein nicht mehr zu, das Projekt stemmen zu können. Es blieb nichts anderes übrig, als die erforderlichen Übungseinheiten bei benachbarten Vereinen, so in Blumberg und Bräunlingen, zu absolviere. Doch diese Interimslösung war mit Kosten und Fahrkilometern verbunden und rief nach einer langfristigen, besseren Lösung.

Eine solche konnte gefunden werden: Bereits die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen des Sportschützenvereins Ewattingen verliefen erfolgversprechend. Neben der Ewattinger Schießanlage mit Schützenhaus, einer Luftgewehrhalle und sechs 50-Meter-Schießbahnen, gab es realistische Pläne, im Nachgang in Ewattingen gemeinsam Großkaliberbahnen und einen Pistolenstand bauen zu können. Durch die Zusammenführung der Mitglieder beider Vereine wären mögliche Förderhürden mit einem Schlag kein Thema mehr, um nur einen positiven Aspekt einer Fusion zu nennen.

Fusion einstimmig zugestimmt

Bestens vorbereitet führte Schützenmeister Bernhard Reichert neben Dietmar Eschbacher sämtliche Überlegungen für eine einfache organisatorische Fusion in überzeugender Manier ins Feld. Und so war es dann nur folgerichtig, dass die erschienen Mitglieder den vorgestellten Fusionsvertrag einstimmig genehmigten.

Neue Satzung für Förderverein

Gleichzeitig wurde beschlossen, den noch bestehenden Sportschützenverein Bonndorf mit neuer Satzung in einen Förderverein, gedacht für Förder- und Passivmitglieder, umzuwandeln. Ihm obliegt es, der neuen Schützengesellschaft Ewattingen-Bonndorf ideell wie finanziell unter die Arme zu greifen. Alle Mitglieder aus Bonndorf mit Waffenbesitzbuch oder/ und Waffenschein sind gehalten, sich beim neuen Verein anzumelden. Wer als Fördermitglied beim Förderverein, dem bisherigen Sportschützenverein Bonndorf, bleiben möchte, sollte sich beim Vorsitzenden ebenfalls anmelden.

Vorstandswahlen für Förderverein

Herbert Kluge, Oberschützenmeister aus Ewattingen, leitete anschließend die Vorstandswahlen zum neu aus der Taufe gehobenen Förderverein. Vorsitzender wurde Dietmar Eschbacher, sein Stellvertreter Wolfgang Oberle, Heinrich Müllek wurde Schatzmeister und Kurt Tröndle Schriftführer. Herbert Kluge gratulierte den einstimmig Gewählten und freute sich auf die künftige Zusammenarbeit.