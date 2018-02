Bonndorf Sportkegler befinden sich derzeit auf der Verliererstraße

Die Bundesliga-Frauen aus Bonndorf sind bei Serienmeister Bamberg deutlich unterlegen. Die Verbandsliga-Männer kassieren allerdings Punkte.

Nur einen Sieg konnten die Mannschaften des SKV Bonndorf am vergangenen Spieltag erzielen. Während die erste Frauenmannschaft bei Serienmeister Bamberg die erwartet hohe Niederlage einstecken musste, verloren die Männer nur knapp beim Tabellenzweiten Önsbach.

Auf der erst wenige Jahre alten und sehr schönen Bahnanlage in Bamberg wehrten sich die Keglerinnen des SKV nach Kräften. Allerdings zeigten die Gastgeber eine Leistung, die sich auf Champions-League-Niveau bewegte und keine Zweifel über den Sieger aufkommen ließ. Mit Corinna Kastner (646 Kegel), Sina Beißer (645) und Ines Maricic (635) überspielten drei Bamberger Spielerinnen die 600er-Marke deutlich und sorgten für klare Verhältnisse. Das Endergebnis von 1:7 Punkten bei 3285:3634 Kegel zeigt, dass die Franken auf einem ganz anderen Niveau agieren als die anderen Kegelteams in Deutschland, schreibt der Verein.

Der Fokus liegt hier nicht auf dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft, sondern auf Erfolgen im internationalen Bereich. Auf Bonndorfer Seite stach Jana Bachert hervor, die mit 601 Kegel ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnte. Da sie gegen Sina Beißer angetreten war, konnte sie für ihre Mannschaft aber nicht punkten. So blieb der Ehrenpunkt Andrea Cosic vorenthalten, die ihr Duell gegen Alina Dollheimer mit 2:2 Sätzen bei 593:561 Kegel für sich entscheiden konnte.

In der Verbandsliga unterlag die erste Männermannschaft beim Tabellenzweiten KSC Önsbach mit 3:5 Punkten bei 3370:3457 Kegel. In einer spannenden Partie hielten die Bonndorfer Kegler lange mit und zumindest ein Unentschieden war bis in die Schlussphase der Begegnung noch möglich. Am Ende besaßen die Gastgeber allerdings die größeren Reserven und setzten sich in den entscheidenden Momenten durch. Trotz der dritten Niederlage in Folge rangiert die Mannschaft weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz.

Nachdem die Sportler des SKV Bonndorf nun gegen alle Topteams der Liga gespielt haben, warten in den kommenden Wochen die vermeintlich leichteren Aufgaben. Hier möchte sich die Mannschaft die nötigen Punkte holen, um die Saison unter den besten fünf Mannschaften der Liga abzuschließen. Julian Bachert mit 581 und Stefan Dornfeld mit 579 Kegel sorgten für die besten Ergebnisse für den SKV.

Für die zweite Frauenmannschaft hat sich die Situation im Abstiegskampf weiter verschärft. Mit einem 2:6 bei 3028:3176 Kegel kehrte die Mannschaft von ihrem Auswärtsspiel beim DKC Waldkirch zurück. Auch die sehr guten Leistungen von Andrea Eder (561 Kegel), Karin Cosic (552) und Gabriele Werner (548) konnten die erneute Niederlage nicht verhindern.

Da in der Landesliga nur acht Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, stehen hier nur noch drei Spieltage aus. Auf diesen drei Spielen, die allesamt im heimischen Kegelstüble stattfinden, ruhen nun die Hoffnungen der Mannschaft. Nur wenn alle Spiele gewonnen werden, besteht noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.

Ein wichtiger Sieg gelang der X1-Mannschaft beim KC Bodensee Überlingen. Mit 6:2 Punkten bei 2864:2789 Kegel gewann man beim Tabellenvorletzten und hat ein großes Polster zum Tabellenende geschaffen. Auf der Kegelbahn in Überlingen, die zu den am schwersten zu spielenden Bahnen im Bezirk gehört, taten sich beide Mannschaften schwer. Dies ist auch an den Einzelergebnissen abzulesen. Nur zwei Bonndorfer Kegler und einer der Gastgeber schafften es, über 500 Kegel zu Fall zu bringen. Auf Bonndorfer Seite war Ömer Ardiclik mit 512 Kegel der Primus seiner Mannschaft.