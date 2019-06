von sk

Es gibt für alles ein erstes Mal. Und genauso ist das mit dem Megathlon. Einen solchen hat es bisher in Bonndorf nicht gegeben. Die Firma Dunkermotoren hat ihn aber aufgenommen in das bevorstehende Sportwochenende „Dunker bewegt“ vom 12. bis 14. Juli. Am Sonntag werden die Teilnehmer also außer Schwimmen, Radfahren und Laufen zusätzlich Schießen mit Lasergewehren.

Georg Schanz, Leiter des städtischen Bauhofs, hatte dafür den Kontakt zum ehemaligen Bonndorfer Rainer Stotz geknüpft. Längst lebt dieser in St. Märgen, aber in der Löwenstadt erinnerte man sich daran, dass er früher bereits als Biathlet aktiv gewesen war. So konnte man nicht nur fünf Schießstände organisieren, sondern auch die Unterstützung des Ex-Bonndorfers als Helfer bekommen. Beim Azubi-Ausflug zur Paralympics im Skifahren am Notschrei bei Oberried war das Interesse geweckt worden, dieses Schießen nach sportlicher Beträtigung einmal in Bonndorf zu ermöglichen. Da das Sportfest, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist, mitten im Sommer ist, Skilanglauf also schwierig zu verwirklichen, funktionierte man – erfindungsreich – den bisherigen Triathlon zum Megathlon um.

DLRG ist gut vorbereitet

Bei der DLRG, die gemeinsam mit Stadt, Dunkermotoren und Schule die Sportaktivitäten am Sonntag, 14. Juli, jeweils vom Schwimmbad aus startend, organisatorisch betreut, nimmt man es gelassen. „Wenn die Veranstaltung so friedlich abläuft, wie im vergangenen Jahr, ist alles gut“, sagt Tanja Rendler, Vorsitzende der örtlichen DLRG. Für sie ist die Teilnahme und Unterstützung des Sportfests „Dunker bewegt“ nicht zuletzt auch eine Gelegenheit, den Verein zu präsentieren. Mit rund 250 Mitgliedern aber nur 35 Aktiven übernimmt die DLRG Beckenbetreuung in Bonndorf und Schluchsee und bietet einmal jährlich Schwimmkurse mit großem Betreuerschlüssel an.

Im vergangenen Jahr waren beim Triathlon von „Dunker bewegt“ so viele gestartet, dass sogar Medaillen nachgeordert werden mussten. „Es war eine Superstimmung, die Leute, die durch waren, sind bei der Wiese am Kindergarten gebleiben, haben gesungen und die anderen Teilnehmer angefeuert“, erinnert sich Georg Schanz. Und Tanja Rendler freut sich heute noch, dass das DLRG-Angebot, den Starter-Teams einen eventuell fehlenden Schwimmer zur Verfügung zu stellen, gar nicht gebraucht wurde. Nichtsdestotrotz kann auch in diesem Jahr darauf zurück gegriffen werden.

Die Schwimmer schießen auch

In der Reihenfolge Schwimmen, Schießen, Radfahren und Laufen beginnen die Megathlon-Einzelwertungen am Sonntag ab 10 Uhr im Schwimmbad. Ab 11 Uhr sind die Teams gefragt, die sich jeweils aus drei Personen zusammensetzen, wobei die Schwimmer auch schießen. Anmelden können sich Gruppen jeglicher Art, Familien, Vereine, Schüler oder Fasnachtsgruppen. „Es ist ein Wettkampf für jeden“, betont Georg Schanz. Wer sich dennoch ungern mit anderen misst, kann die Testbiathlonstrecke für jedermann im Anschluss an die Kinderolympiade unter Anleitung von Rainer Stotz auf dem Wohnmobilstellplatz hinter dem Schwimmbad ausprobieren.

Während der gesamten drei Sporttage (Freitag: Fußball, Samstag: Radtouren, Sonntag: Kinderolympiade und Megathlon) ist für Verpflegung gesorgt, an diesem Sonntag gibt es sogar Mittagessen im Stadthallenfoyer, zubereitet von der Schulmensa-Chefin, Birgit Eske, für alle.