Bonndorf Spitzenensemble im Bonndorfer Schloss

Das Cuarteto Casals aus Spanien gibt am 17. März ein Konzert im Kulturzentrumm des Landkreises Waldshut Schloss Bonndorf.

Das spanische Spitzensemble Cuarteto Casals gibt am Samstag, 17. März, ein Konzert im Bonndorfer Schloss. Damit beginnt die Reihe der Bonndorfer Schlosskonzerte auf hohem Niveau: An diesem Abend wird das spanische Cuarteto Casals Werke von Ludwig van Beethoven und Aureliano Cattaneo interpretieren. Vera Martinez-Mehner (Violine), Abel Tomàs (Violine), Jonathan Brown (Viola) und Arnau Tomàs (Violoncello) errangen als Cuarteto Casals in den Jahren 2000 und 2002 die jeweils ersten Preise der London String Quartet Competition und des internationalen Brahms-Wettbewerbs in Hamburg. Seitdem haben sie sich als eines der führenden Quartette etabliert und sind als solches regelmäßig in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt zu Gast. Das Ensemble hat sich über die Jahre hinweg eine umfangreiche Discografie erarbeitet. Neben den großen Klassikern wie Mozart, Haydn oder Brahms widmet sich das Quartett auch weniger bekannten Komponisten wie zum Beispiel ihren Landsmännern Arriagá oder Toldrá. Darüber hinaus umfasst ihr Repertoire auch Werke der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts: Bartók, Kurtág und Ligeti. Die New York Times beschreibt das einzigartige musikalische Ausdrucksspektrum des Quartetts als „eine ganz persönliche klangliche Note“.

Als Exklusivkünstler bei harmonia mundi hat das Quartett über die Jahre bereits eine umfangreiche Diskographie erarbeitet und veröffentlicht. Neben den großen Klassikern wie Mozart, Haydn oder Brahms widmet sich das Quartett auch weniger bekannten Komponisten wie zum Beispiel Arriaga oder Toldrà. Darüber hinaus umfasst ihr Repertoire auch Werke der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts: Bartók, Kurtág und Ligeti. Kürzlich nahm das Ensemble sämtliche Streichquartette von Schubert live im Auditori Barcelona auf die bei Neu Records auf DVD veröffentlicht worden sind.

Karten und Abonnements sind über das Schloss Bonndorf, Telefonnummer 07703/79 78, Fax 07703/91 95 33, E-Mail (schloss-bonndorf@landkreis-waldshut.de) und über das Kulturamt des Landkreises Waldshut, Telefonnummer 07751/86 74 01, Fax 07751/86 74 99, E-Mail (kultur@landkreis-waldshut.de) erhältlich.