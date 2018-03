Bonndorf Spaß an der Bewegung: Bonndorfer Lauftreff startet in die nächste Saison

Spaß an der Bewegung: Bonndorfer Lauftreff startet in die nächste Saison

Der Bonndorfer TuS-Lauftreff startet ab kommenden Mittwoch wieder in die nächste Saison. Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 19 Uhr am Waldstadion. Ein gesondertes Anfängertraining gibt es für Einsteiger.

Bereits am Mittwoch, 28. März startet die diesjährige Freiluftsaison des TuS-Lauftreffs. Auch künftig wird der Verein immer am ersten Mittwoch nach Beginn der Sommerzeit mit seinem Freilufttraining beginnen, zumal es die Lauffreude mit den länger werdenden Tagen sowieso raus in die Natur zieht.

Ein weiteres Argument für die frühere Saisoneröffnung ist auch der Termin des Freiburg-Marathons am 8. April, an dem traditionell etliche Sportler aus Bonndorf teilnehmen. Mit dem früheren Start der Lauftreffsaison bieten sich diesen weitere gemeinsame Trainingsmöglichkeiten vor dem beliebten Stadtlauf an. In bewährter Weise wird es auch in diesem Jahr beim Lauftreff mehrere Trainingsgruppen geben, die nach einer gemeinsamen Aufwärmrunde und Dehnübungen in unterschiedlichem Tempo verschieden lange Strecken laufen.

Die Bandbreite reicht von 45 Minuten in eher gemächlichem Tempo bis 90 Minuten in flottem Tempo. Für Neueinsteiger wird ein gesondertes Anfängertraining angeboten. Außer den Joggern gibt es zudem eine Nordic-Walking Gruppe.

Lauftreff: Treffpunkt ist ab 27. März jeden Mittwoch um 19 Uhr am Waldstadion, gelaufen wird bei jedem Wetter. Gezieltes Lauftechniktraining ist außerdem jeden Montag um 18.30 Uhr. Weitere Infos im Internet: http://www.lauftreff-bonndorf.de