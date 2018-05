Bonndorf So wollen die Landfrauen Bonndorf Lust für gesellschaftliches und politisches Engagement wecken

Die Landfrauen Bonndorf wollen Frauen Mut machen, sich in Gesellschaft und Politik zu engagieren. Wie das geht, verraten die Landfrauen in drei Veranstaltungen. In der Hauptversammlung wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt.

Zur Hauptversammlung der Bonndorfer Landfrauen im „Kranz“ mit Ehrungen und Wahlen hieß Vorsitzende Lydia Güntert eine stattliche Anzahl der 88 Landfrauen willkommen.

Elke Gantert rief in ihrem Vortrag die vielfältigen Aktivitäten der Vergangenheit in Erinnerung. Dazu zählten unter anderem die Teilnahme am Schlossfest, der Erntedank im Paulinerheim, ein Vorleseabend mit Michael Tietz im „Sonntag“ und der in jeder Hinsicht „super“ frequentierte und organisierte Kindersachenmarkt in der Stadthalle.

Den ergänzenden Aspekt des dabei erwirtschafteten Geldes mit positivem Resultat listete Kassiererin Andrea Morath auf. Nach den lobenden Worten von Renate Krischik als Kassenprüferin – zusammen mit Kira Hoffmann – stand der Entlastung des Gesamtvorstandes nichts mehr im Wege.

Ehrung für Renate Krischik und Elli Blossat

Für langjährige aktive Mitgliedschaft im Verein und anlässlich ihres 80. Geburtstages wurden Renate Krischik und Elli Blossat mit Urkunden und bunten Blumensträußen in der Versammlung geehrt. Marga Messerschmid soll die Ehrung nachgereicht werden.

Die Wahlen, geleitet von Susanne Schmidt-Barfod vom Bezirksvorstand, brachte keine Veränderungen im Vorstandsgremium. Vorsitzende bleibt Lydia Güntert, ihre Stellvertreterin ist Bianca Schaller-Güntert. Als Schriftführerin bestätigt wurde Elke Gantert, Kassiererin ist Andrea Morath und Sieglinde Feser, Anne Meier, Natalie Wörz, Rita Wildemann und Andrea Zurin gehören dem Gremium als Beisitzerinnen an.

Zustimmung für Beitragserhöhung

Susanne Schmidt-Barfod berichtete von der bevorstehenden Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 25 Euro ab 2019 – die Frauen nahmen dies am Ende gelassen zur Kenntnis, denn die ins Feld geführten Argumente waren nachvollziehbar. Die Grüße und den Dank der Stadtverwaltung übermittelten die Gemeinderätinnen Patrizia Schwanke-Kech und Heidi Saddedine.

Drei Veranstaltungen zum Mut machen

Gleichzeitig rührten sie die Werbetrommel zu drei Veranstaltungen, mit denen die im Stadtparlament vertretenen Frauen parteiübergreifend allen Frauen Mut und Lust zum ehrenamtlichen, politischen Engagement machen wollten: Am Samstag, 12. Mai, wird der Film „Die göttliche Ordnung“ in der einstigen Jugendherberge gezeigt, am Freitag, 15. Juni, heißt es Begegnung und Diskussion im Rathaus unter dem Thema „Was tun wir!“ und am Sonntag, 9. September, ist Grillen und Chillen im Waldstadion mit Livemusik angesagt. Bianca Schaller-Güntert appellierte an die Versammlung, auf Frauen zuzugehen, um sie als aktive, neue Mitglieder zu gewinnen. Nur so sei es möglich, den Verein erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Terminvorschau

Termine haben die Landfrauen reichlich. 30. Juni: Jahresausflug Richtung Bodensee; 28. Juli: Schlossfest; im September: Dombesichtigung St. Blasien; 6. Oktober: Erntedank für Senioren im Paulinerheim; 15. November: Spiele und Basteln im „Sonntag“; 1. Dezember: Adventskaffee im „Kranz“; 7. Januar: Kegeln im Kegelstübli; 27. Februar: Frauenfasnet Gündelwangen; 30. März: Bezirksversammlung Weizen. Mittwochs, von 19 bis 20 Uhr findet die Gymnastik in der Turnhalle der Grundschule mit Roswitha Geiger statt.