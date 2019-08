von Kara Tiedemann

Von Sport über Geschick bis hin zum leckeren Essen: Auch vergangene Woche erschienen wieder zahlreiche Kinder zu den interessanten und spannenden Aktivitäten, die im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt angeboten wurden. Nach einem tollen Tag mit Pferden auf dem Bellihof in Ebnet zum Abschluss der ersten Programmwoche, ging es am Montag der zweiten Woche los mit einer Fahrradtour in Richtung Gündelwangen.

Talentiert: Junge Köche in Aktion. | Bild: Kara Tiedemann

Trotz wechselhaften Wetters – der eine oder andere Regenschauer zog über die Region – hatten die kleinen Radfahrer zusammen mit Alexandra Haberstroh einen Riesenspaß. Am Dienstag war vor allem Ruhe und Geschick gefragt, denn es ging mit den Kindern auf den Abenteuer-Minigolfpark in Kappel. Auf 18 verschiedenen Bahnen wetteiferten die Kinder darum, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen im Loch zu versenken. Die Mädchen und Jungen waren konzentriert bei der Sache, aber nicht nur Können, sondern auch ein bisschen Glück war vonnöten, denn mit Hindernissen wie großen Ski-Rampen oder dunklen Tunneln hatten auch die besten Spieler mal zu kämpfen.

Sportlich: Hoch motiviert machten sich die jungen Radfahrer auf Tour. | Bild: Tiedemann/Strittmatter

Der Mittwoch war in erster Linie etwas für die Feinschmecker unter den Kindern, denn es wurde zusammen mit Adda Wientzek und Erika Schübel ein feines Menü gezaubert. Die jungen Köche bereiteten einen Hack- sowie Nussbraten und Ofengemüse sowie etlichen Beilagen, unter anderem britische Scones und selbstgemachte Salate zu. Nach getaner Arbeit wurde alles miteinander genussvoll verzehrt. Am Donnerstag tauchten die Kinder mit dem Bonndorfer Imkerverein in die Welt der Bienen ein. Zusammen lernten sie hier viel über die fleißigen Honigmacher und durften auch selbst einige Sorten verkosten. Der Höhepunkt war jedoch das „Schleudern“, bei dem die Honigwaben in einer Maschine durch Kurbeln gedreht werden, damit der Honig abfließt und dann in Gläser gefüllt werden kann. Nach getaner Arbeit konnte jeder ein eigenes Glas Honig mit nach Hause nehmen und genießen.

Interessant: die Arbeit der Imker. | Bild: Kara Tiedemann

Ebenfalls am Donnerstag ging‘s mit 20 Kindern zur Firma Hectronic – unter dem Motto: „Auf den Spuren von Elektronen und Neutronen“. Mit dem eigenen Junior-Techniker-Ausweis ausgerüstet, lernten die Kinder den Showroom des Unternehmensbereichs Parken kennen. In einem abwechslungsreichen Parcours durfte sich jedes Kind, ausgestattet mit einem Elektroauto, an einer klassischen Parksituation versuchen. Unter Anleitung der Hectronic-Azubis Lysanne Bär, Alaa Iskandrany, Jonas Matt und Julia Fluck wurde dann in der firmeneigenen Lehrwerkstatt von jedem Kind eine Leiterplatte mit einer Blinkschaltung bestückt.

Spaß mit Hunden: Dazu gehören auch Streicheleinheiten. | Bild: Kara Tiedemann

Beim Werkeln und Löten war das handwerkliche Geschick der Jungen und Mädchen gefragt. Aber auch diese Aufgabe wurde mit Bravour gemeistert. „Wir sind immer wieder gerne beim Kinderferienprogramm dabei und es ist toll, zu sehen, wie motiviert und wissbegierig die Kinder sind“, so Alexander Ebi, Ausbildungsleiter Hectronic GmbH. Für die Tierliebhaber unter den kleinen Teilnehmern gab es am Freitag einen Besuch bei den Hundefreunden Bonndorf. Neben dem neu angesammelten Wissen über den richtigen Umgang mit Hunden durften die Kinder auch selbst mit den Vierbeinern spielen. Von „Pfote“ bis „Stöckchen!“ wurde jeder Trick ausprobiert und auch ein Parcours wurde zusammen bestritten. Während sich die Kinder über die gelungenen Tricks und Spiele freuten, wurden die Hunde mit Leckerlis und Streicheleinheiten verwöhnt. Ein gelungener und fröhlicher tierischer Nachmittag.