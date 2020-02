von Marianne Rittner

„Steh auf und geh!“ Diese Aufforderung, die aus dem Neuen Testament stammt, passt wie kaum ein anderes Bibelzitat zur gegenwärtigen Situation in vielen Städten weltweit. Menschen stehen auf, gehen gemeinsam auf die Straße, um ihre Meinungen und Überzeugungen mitzuteilen. Der Weltgebetstag der Frauen ist eine Bewegung, die seit über 130 Jahren im Stillen existiert. Frauen weltweit zeigen sich solidarisch untereinander, wollen benachteiligte Frauen unterstützen, und auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie wollen ihre christliche Botschaft nach außen tragen und kleine Veränderungen anstoßen. Am Freitag, 6. März, feiern Frauen aus mehr als 120 Ländern ihren diesjährigen Weltgebetstag. In Bonndorf findet hierzu ein ökumenischer Gottesdienst um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Bonndorf statt.

Organisation und Planung

Ein Organisationsteam von 15 Frauen aus Bonndorf und Ewattingen trifft unter der Leitung von Pfarrerin Ina Geib seit Montag, 27. Januar, Vorbereitungen für die Feier. Doch die Treffen dienen nicht nur der Organisation und Planung, sondern bieten den teilnehmenden Frauen auch die Möglichkeit, sich näher mit dem Thema des Weltgebetstags (WGT) zu befassen. „Steh auf und geh!“ aus Johannes 5, 2-9a ist das Thema des diesjährigen Gottesdienstes.

Pfarrerin Ina Geib stellte das Thema den Frauen beim ersten Treffen vor. Die Frauen trafen sich im Pfarrsaal der Evangelischen Kirche Bonndorf. Die Atmosphäre war gleich entspannt und vertraut, da viele der Teilnehmerinnen seit Jahren die Vorbereitungen begleiten. Das Thema und die Gottesdienstordnung hat in diesem Jahr ein Komitee von Frauen aus Simbabwe zusammengestellt, daher ist der afrikanische Staat das Themenland 2020. Ina Geib hatte für die erste Sitzung eine Präsentation mit Informationen über Simbabwe vorbereitet und zeigte sie den Frauen.

Einblicke ins Binnenland

Das Land liegt unterhalb des Äquators und grenzt an Südafrika. Simbabwe ist ein Binnenstaat mit einer Fläche, die ungefähr jener von Deutschland und Belgien entspricht. 2015/2016 litt das Land unter einer schweren Dürrekatastrophe. Der drastische Rückgang der Niederschläge – eine Auswirkung des Klimawandels – bedroht das Land und seine Menschen. Der größte Fluss ist der Sambesi, der im Norden liegt, und das wichtigste Einzugsgebiet der Menschen darstellt. Es dominiert die Trockensavanne mit einer Grassteppe, doch es gibt auch drei Nationalparks mit Regenwäldern, in dessen größten sich die Victoria Wasserfälle befinden. Sie sind ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, die in das südliche Afrika reisen.

Armut und Nahrungsknappheit

Das an Bodenschätzen reiche Land wurde im 19. Jahrhundert von britischen Kolonialmächten eingenommen, woraufhin viele Händler und Farmer aus Großbritannien und Südafrika einwanderten. Nach der Unabhängigkeit 1965 verließen viele von ihnen das Land wieder, was sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkte, da die Einwanderer ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht mit der ursprünglichen Bevölkerung geteilt hatten. Heute leben verschiedene Ethnien in Simbabwe. 90 bis 95 Prozent der Menschen gehören dem christlichen Glauben an. Etwa Dreiviertel der Bevölkerung ist Armut und Nahrungsknappheit ausgesetzt. Die meisten von ihnen leben auf dem Land. Maisbrei ist ihr Hauptnahrungsmittel. Viele junge Menschen verlassen das Land oder sind Binnenflüchtlinge. Dies hängt nicht nur mit der großen Armut zusammen, sondern auch mit der politischen Lage. 1980 wurde Präsident Robert Mugabe ins Amt gewählt. Zunächst entwickelte sich Simbabwe, das bis dahin offiziell Sambia hieß, zu einem Vorbild in Bezug auf die wirtschaftliche Öffnung.

Brutal und korrupt

Doch bald entpuppte sich das Regime des Diktators als brutal und korrupt. Farmer wurden enteignet, verschiedene Ethnien wurden unterdrückt, die Polizei übte massive Gewalt auf Gegner der Regierung aus und Andersdenkende wurden verfolgt. 2017 wurde Mugabe des Amtes enthoben, doch die politische Lage ist nach wie vor angespannt, da ein enger Vertrauter Mugabes zum Präsident gewählt wurde, die Opposition diese Wahl jedoch nicht anerkennt.

Infos über andere Länder

Die Frauen des Organisationsteams verfolgten mit großem Interesse den Vortrag. Die meisten unter ihnen nannten gegenüber dieser Zeitung die vielen Informationen über andere Länder und deren Bevölkerung als den größten Gewinn aus den Treffen für sich selbst. Selbstverständlich sei es auch die Gemeinschaft, die zum Kommen animiert. Doch es bereichere den eigenen Alltag ungemein, den Horizont immer wieder zu erweitern. Der zweite Abend diente einer Durchsicht des Gottesdienstmanuals und der Bibelarbeit. Pfarrerin Geib stellte den Frauen ihre Ausarbeitung des Predigttextes vor und Leseeindrücke wurden geteilt.

Weitere Veranstaltung Nach dem Weltgebetstag am Freitag, 6. März, bietet Pfarrerin Ina Geib am Montag, 9. März 2020, eine Lesung mit Literatur aus Simbabwe an. Außerdem zeigt sie den US-amerikanischen Dokumentarfilm „Music by Prudence“ über das Leben der Sängerin Prudence Mabhena aus Simbabwe, der 2010 einen Oscar verliehen bekam.

Alle waren sich einig darüber, dass die wichtigste Botschaft aus Johannes 5, 2-9a die Aufforderung und Ermunterung des Lahmen durch Jesus ist, aufzustehen, und seinen Glauben weiterzutragen. Am nächsten Abend wütete der große Sturm und nur neun Frauen waren anwesend. Während einige sich noch einmal mit der Gottesdienstordnung beschäftigten, bedruckten andere Karten, die nach dem Gottesdienst ausgeteilt werden. Beim letzten Treffen, das am 2. März stattfindet, werden die Texte verteilt und die Feier noch einmal durchgesprochen.