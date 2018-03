Bonndorf Sie leisten viel: Gesamtwehr Bonndorf meistert 53 Einsätze

Die Gesamtwehr Bonndorf bilanziert im Vorjahr 53 Einsätze. In der Hauptversammlung stehen Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Gesamtwehr Bonndorf standen Ehrungen und Beförderungen langjähriger, aktiver Feuerwehrangehöriger. Gesamtwehrkommandant Hansjörg Ketterer freute sich, Bürgermeister Michael Scharf, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber, Raumschaftsvertreter Hochschwarzwald Guido Strittmatter, Polizeipostenführer Jochen Schäuble, DRK-Bereitschaftsführer Axel Zorn sowie zahlreiche Vertreter von Wehren aus der ganzen Region besonders begrüßen zu können. Der stellvertretende Kreisbrandmeister zeichnete mit Urkunden und den Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen Dienst Dieter Möhrle (Bonndorf), Hubert Dietsche (Wellendingen), Martin Baumgartner (Boll) und Thomas Maier (Brunnadern) aus. Urkunden und das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Frank Intlekofer und Martin Kromer (Wittlekofen), Carsten Blattert und Martin Klischke (Bonndorf), Michael Troll (Dillendorf) sowie Winfried Hogg (Wellendingen).

Clemens Huber hob die Bedeutung der Feuerwehr im Ehrenamt hervor. Er dankte den Bonndorfer Wehrleuten persönlich für ihren Einsatz beim Hochwasser in Menzenschwand. Mit den Ehrungen würde eine riesige Leistung über viele Jahre ausgezeichnet. Viele Veränderungen im Feuerwehrwesen und in der Technik sind von den Wehrleute in den letzten Jahren bewältigt worden. Die lange Mitgliedschaft habe Vorbildfunktion und sei ein positives Zeichen für die Jugend. Huber gab bekannt, dass Dominik Rotzinger Nachfolger des nach 20 Jahren ausscheidenden Kreisbrandmeisters Thomas Santl wird.

Die Abteilungskommandanten Christian Utz (Boll), Markus Mutter (Brunnadern), Daniel Blattert (Dillendorf), Andreas Rheiner (Ebnet), Andreas Stoll (Gündelwangen), Adrian Morath mit einem Film von Martin Kromer (Wittlekofen) sowie Ralf Selb (Wellendingen) gaben einen Rückblick auf die Arbeit der Abteilungen. Für Kommandant Selb war die Freude groß, dass am Freitag das neue Fahrzeug für Wellendingen abgeholt werden konnte. Das bisherige Auto erhält die Abteilung Wittlekofen. Mit einer Bilddokumentation und vielen Aufnahmen, unterlegt mit der passenden Musik, blickte Schriftführer Olaf Thor (Bonndorf) auf 53 Einsätze, mit einem Groß-, zwei Mittel- und sechs Kleinbränden, 39 technische Hilfeleistungen, 22 Brandwachen im Schloss sowie eine in der Stadthalle und die große Chilbiprobe zurück. Es fanden 29 aktive Feuerwehr- und 22 Wettkampfproben statt.

Die Gesamtwehr

Zur Gesamtwehr Bonndorf gehören die Abteilungen Bonndorf, Boll, Brunnadern, Dillendorf, Ebnet, Gündelwangen, Wellendingen, Wittlekofen. Ihr gehören 235 Aktive, 85 Mitglieder in der Altersmannschaft, 18 Jugendliche sowie zehn Kinder in der Bambiniabteilung an.. Gesamtwehrkommandant ist Hansjörg Ketterer, Telefon 07703/938 30. Das Amt des Stellvertreters hat Daniel Stoll, Telefon 07703/93 30 56 inne. Weitere Infos im Internet (www.bonndofer-feuerwehr.de).