Sicheres Radfahren für Schüler will gelernt sein – auch in Bonndorf

Nicht mehr geschützt genug sind Schulhöfe findet das Innenministerium. Also sollen im Landkreis Waldshut Verkehrsübungsplätze gebaut und Schüler dorthin transportiert werden. Der Bonndorfer Bürgermeister Michael Scharf hält wenig von der neuen Regelung.

Verkehrserziehung durch die Polizei und Fahrradprüfungen sind seit vielen Jahren geübte Praxis, auch in der Löwenstadt. „Die Prüfung ist nicht vorgeschrieben aber sie verschafft den Kindern ein Ziel, auf das sie gerne hinarbeiten“, sagt Waldemar Werner, Polizeioberkommissar im Referat für Prävention bei der Polizei in Waldshut-Tiengen. Die Übungsbedingungen in Bonndorf hält er sogar für „sehr dienlich, weil die Kinder bei dieser Art der Ausbildung konfrontiert werden mit anderen Verkehrsteilnehmern.“

Einer Anfrage der Gemeinderätin Marie-Luise Adler (CDU) bei der jüngsten Bonndorfer Gemeinderatssitzung war zu entnehmen, dass sich die bisher geübte Praxis wohl ändern soll. Der Grund dafür ist die Verwaltungsvorschrift Radfahrausbildung 2017 aus dem Stuttgarter Innenministerium. Die will man nun innerhalb der nächsten Jahre im Landkreis Waldshut umsetzen, indem die polizeiliche Verkehrserziehung auf Verkehrsübungsplätzen stattfinden soll. Einen solchen Platz gibt es derzeit noch nicht im Landkreis.

Also kam die Polizei bisher unter anderem nach Bonndorf mit der mobilen Verkehrsschule, einem Team und Leihfahrrädern. „Die Gemeinden waren damit ziemlich verwöhnt“, meint Waldemar Werner. Zwei Übungseinheiten von insgesamt vier Blöcken sollen im geschützten Raum stattfinden, zwei weitere dürfen, müssen aber nicht im Realverkehr stattfinden. Bis dato hatte man sich in Bonndorf beholfen, indem der Schulhof für die Blöcke genutzt wurde, die abseits des öffentlichen Verkehrs stattfinden müssen. Die Straßensituation beim Kindergarten Wunderfitz und in den Anliegerstraßen bei der Schule für die Verkehrserziehungseinheiten, die im Straßenverkehr stattfinden können, waren ganz offensichtlich auch im Ergebnis ideal. „Die Kinder, die wir in Bonndorf als Fahrradfahrer erleben, verhalten sich positiv unauffällig“, sagt Roman Wahrenberg vom Polizeiposten Bonndorf.

Zwar möchte sich die hiesige Verkehrswacht um Gelder bemühen, erläutert Bürgermeister Michael Scharf im Gespräch. Aber auch mit Blick auf den Unterhalt stellte er die Frage: „Wer zahlt denn solche Verkehrsübungsplätze, für die man dann beispielsweise auch Toilettenanlagen für Männlein und Weiblein braucht?“ Derzeit seien Wutöschingen und Herrischried im Gespräch als Standorte. Als Bürgermeistersprecher wolle er über Bezahlzuschüsse gar nicht erst verhandeln, meint der Schultes und malt das künftige Szenario für alle Gemeinden aus, die am Standort keinen Verkehrsübungsplatz haben: „Das heißt, wir stecken dann die Schüler, eventuell ihre Fahrräder und die Lehrer in einen Bus, um sie zum geordneten Fahrradfahren zu bringen“, so Scharf. Das sei nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund von Lehrermangel und Schulstundenausfällen alles andere als sinnvoll. „Die bisherige Praxis ist ideal und ich kann nicht ganz begreifen, warum sich die Polizei daraus zurückziehen will“, so Michael Scharf.

Für dieses und das kommende Schuljahr sei die bisherige Praxis zwar noch garantiert, erklärt Waldemar Werner auf Anfrage. Für danach überlegt sich der Bonndorfer Bürgermeister ganz andere Regelungen: „Es steht auch Schwimmen im Lehrplan, und nicht jeder hat ein Hallenbad“, so Michael Scharf. Er sei guten Mutes, dass die Lehrer auch diese Verkehrserziehung übernehmen könnten.