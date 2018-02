Bonndorf Serie Helden der Küche: Georg Bichlmaier aus Gündelwangen liebt die "Urküche"

Helden der Küche: In unserer Serie stellen wir Männer und Frauen vor, die ihre Talente in der Küche zeigen. Hobbykoch Georg Bichlmaier aus Gündelwangen ist auch Hobbyhandwerker mit vielen Fertigkeiten. Für den SÜDKURIER verrät der Oberbayer sein Rezept für Grießnockerlsuppe.

Bonndorf – Georg Bichlmaier ist Oberbayer. Im Bonndorfer Ortsteil Gündelwangen hat er seine Wahlheimat gefunden. Der Grund war mehr oder weniger das gute Essen. Denn als Privatmensch ist der Heilerziehungspfleger und Heilpädagoge ein Genießer. Durch die Freundschaft zum hiesigen Lammwirt, der einst im Oberbayerischen ein Traditionsgasthaus mit riesigem Biergarten betrieben hatte und dort weit und breit für Schweinsbraten und Semmelknödel berühmt war, lernte er das Schwarzwalddorf kennen.

So sitzt er im heimeligen Häuschen (gegenüber des besagten Dorfgasthauses), das er sich hier erstanden und in einem runden Jahrzehnt liebevoll hergerichtet hat. Er probiert sich an echten bayerischen "Brezen", die dort einfach so sind, wie sei sein müssen: "Außen knusprig und innen locker und weich." Weder wie ein Gummigebäck, noch wie ein Krümelhaufen dürfen die sein. Ob eine echte Rindsbouillon aus Suppenfleisch und Knochen oder handgemachte Maultaschen – Georg Bichlmaier ist kein Rezept zu mühsam. Hunderte von Kulinarikfotos auf seinem Mobiltelefon zeugen von reichlich Erfahrung beim Kochen und Backen. In den Gruppen erwachsener Menschen mit Behinderung, die Bichlmaier betreut, gehört Küchenarbeit zum festen Erlebnisspektrum der Bewohner. Dabei liebt der Mittvierziger Profigeräte.

Auf allen möglichen Portalen ist er unterwegs und schlägt zu, wenn eine Gasthausküche schließt oder ein Bäcker seine alten durch neue Teigmischmaschinen ersetzt. Mit Nudelmaschinen verwandelt er die ganze Küche in eine Teigwarenlandschaft, für den aktuellen Bedarf und auch zur geschickten Bevorratung. Eines seiner Lieblingsrezepte ist Rinderbrühe mit Griesnockerln von seiner Tante Käthe (siehe Rezept auf dieser Seite.) Dabei schwärmt er von der vielseitigen Verwertbarkeit. Rund eine Woche lang könne die so gewonnene Brühe Basis für allerlei Soßen sein. Sie tauge als Würze für einen Kartoffelsalat, für den dann kein "Glutamat-verseuchter Brühwürfel" nötig sei. Und was übrig bleibe, könne in Eiswürfelbehältern eingefroren und portionsweise entnommen werden.

Georg Bichlmaier geht den Dingen gerne auf den Grund. Die Kochleidenschaft habe in der Kindheit seine Tante Käthe geweckt: "Wir durften immer mitkochen, wenn wir in den Ferien bei ihr waren. Ich erinnere mich noch, wie sie mir als etwa Siebenjährigem Mal den Finger in die warme Milch gehalten hat und gesagt hat, schau, so warm muss die Milch für den Hefeteig sein." Allerdings würde er immer auch wissen wollen, wie es die Profis machen. Für alle möglichen Handwerksberufe hat er sich also die Lehrbücher, die in Berufsschulen benutzt werden, besorgt. Nicht nur für das Kochen.

In der gemütlichen Küche seines Häuschens springen dem Besucher viele liebevoll gestaltete Details ins Auge. Da ist eine alte Bruchsteinmauer teilweise freigelegt, daneben beginnt eine saubere Verputzkante. "Das ist Lehmverputz für das Raumklima und dahinter ist mit Schilfmatten isoliert", erläutert Bichlmaier. Das freilich ist nicht nur selbst gemacht – Bichlmaier hat sich kundig gemacht, wie alte Gemäuer am besten isoliert werden. Für die selbst verlegte Heizanlage hat er sich bei Fachleuten und auch wieder über Fachliteratur kundig gemacht.

Wenn die Rede auf die vielen Holzarbeiten kommt, gerät der Hobby-Allround-Handwerker ins Schwärmen. "Das ist Eichenholz, das schwierigste ist das Verspannen, damit sich die Platte nicht verzieht", sagt er über den Eichentisch, der in guter alter Stubenmanier quadratisch im Fenstereck steht und umgeben ist von einer Eckbank, – selbstgeschreinert natürlich. Die Bank um den warme Gemütlichkeit ausstrahlenden Kachelofen ist selbst geschreinert, die Herdumrandung ist von ihm handgemauert, die Arbeitsplatte aus Nussbaumholz selbstgetischlert.

Zur Kellerstiege führt eine hell lackierte Holztüre in Facettentechnik. Die Sprossen auf dem Glas sind nicht einfach aufgeklebt, sondern eingezinkt. Die Sollnhofer Platten auf dem Flur- und Küchenboden sind selbst verlegt. Die Stubendielen eigenhändig abgeschliffen und aufgearbeitet und das Bad mit geräumiger, begehbarer Dusche im italienischen Stil Mosaik-befliest. "Ja mei, ich mag halt das Natürliche und erleb gerne mit, wie alles von Grund auf entsteht", meint Georg Bichlmaier und legt einen Holzscheit nach. Denn neben High-Tech-Edel-Geräten, meist gebraucht gekauft und selbst repariert, nutzt er ständig auch den Holzbackofen.

Das Suppen-Rezept