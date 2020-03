von Stefan Limberger-Andris

Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe in Bonndorf, so Katja Stark (47) bei der Begrüßung durch Bürgermeister und den Stiftungsratsvorsitzenden Michael Scharf. Sie sei gespannt, was sich in der Zeit ihrer Absenz – Katja Stark hatte von 2007 bis 2012 die Leitung in Bonndorf inne – getan hat.

Katja Stark war nach ihrem beruflichen Wechsel zur Caritas-Akademie in Freiburg sechs Jahre für die Ausbildung von Pflegedienstleitungen zuständig. Schließlich übernahm sie beim Caritasverband Hochrhein in Leitungsfunktion den Bereich Tagespflege und Services. Dem „Hilferuf“ von Michael Scharf, ob sie für die Heimleitung in Bonndorf zur Verfügung stehe, sei sie gerne gefolgt.

Michael Scharf gab zu, dass er von Gabriele Scheubles Wunsch, in den Ruhestand wechseln zu wollen, zunächst geschockt gewesen sei. Doch habe er die Drähte zum Caritasverband Hochrhein heiß laufen lassen und freue sich nun riesig, dass der Caritasverband Katja Stark doch problemlos freigegeben habe.

Nach 23 Jahren in unterschiedlichen Funktionen wird Gabriele Scheuble (62) zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Bereits ab April wird sie die Heimleitung abgeben und ihre Arbeitszeit reduzieren. Sie sehe die Entwicklung mit einem weinenden, aber mehr mit einem lachenden Auge, denn nun könne sie mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Sie sei froh, dass die Heimleitung nun geregelt sei.

Gabriele Scheuble begann ihren Dienst in St. Laurentius im April 1997 als Pflegefachkraft. Ab 2002 übernahm sie die Schichtleitung, 2009 die Pflegedienstleitung. 2013 wurde sie zusätzlich Heimleiterin. Ab Oktober 2018 hatte sie noch die Heimleitung inne. Mit Markus Lang (42) aus Lausheim habe St. Laurentius einen neuen Hausmeister gefunden, freute sich Michael Scharf über eine weitere Personalie. Markus Lang bringe Erfahrung aus Tätigkeiten beim Caritasverband Hochrhein mit.