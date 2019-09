von Martha Weishaar

Martha Faißt engagiert sich für bedürftige Menschen in Rumänien. Sie unterstützt den Freundeskreis Oradea in Villingen-Schwenningen, der regelmäßig Hilfstransporte nach Rumänien organisiert. Zweimal war die Wahl-Bonndorferin selber dabei, nahm die Strapazen der 5000-Kilometer langen Reise nach Brasov, dem ehemaligen Kronstadt in Siebenbürgen, auf sich.

„Ich wollte wissen, wohin die gespendeten Sachen kommen und was damit passiert“, sagt die 80-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Und war tief beeindruckt vom dem, was sie diesen Sommer in Zentralrumänien erlebte, auch von der herzlichen Gastfreundschaft. „Die Leute haben ja wirklich gar nichts. In einem Altenheim kamen die Bewohner in Leintücher gewickelt aus ihren Zimmern, die haben nicht mal was anzuziehen“, sagt sie. Alte Menschen sind in Rumänien oftmals bettelarm, da es keine Altersvorsorge gibt.

Der Villinger Freundeskreis hilft Bedürftigen, sei es privat, in Kinderheimen, Altenheimen oder Krankenhäusern. Letztere werden auch mit Pflegehilfsmitteln unterstützt. „Verbandsmaterial, das bei uns abgelaufen ist, kann noch gut verwendet werden. Die Leute sind sehr dankbar dafür“, sagt die gebürtige Kärntnerin. Ein Bonndorfer Arzt hat bereits etliche Kisten medizinischen Materials beigetragen. Martha Faißt hofft, dass weitere Ärzte diesem Beispiel folgen.

Es fehlt am Nötigsten

In Altenheimen und Krankenhäusern hat der Villinger Freundeskreis Secondhand-Läden eingerichtet, damit Bedürftige kostengünstig an Kleidung oder andere Gebrauchsgüter kommen. Vom Erlös werden die jeweiligen Einrichtungen unterstützt. Auch Haushaltsgegenstände, Bettwäsche, Handtücher und Möbel sind gefragt. Die Wohnsituation der Menschen vor Ort ist allerdings bescheiden. Es eignen sich also hauptsächlich kleinere Möbel, „für große Schränke gibt es in den kleinen Häusern dort gar keinen Platz“, schildert Martha Faißt die Situation. Auch der Kleiderkreisel des DRK unterstützt die Hilfstransporte des Oradea-Freundeskreises.

Dankbar wäre Martha Faißt, wenn bei Haushaltsauflösungen Dinge für Rumänien übrig blieben. „Die Armut in Rumänien ist furchtbar. Es fehlt an allem, sogar an Lebensmitteln. Vieles, das bei uns weggeworfen wird, könnte den armen Menschen dort gute Dienste erweisen“, sagt sie. Vor Weihnachten macht sich der nächste Hilfstransport von Villingen aus auf den Weg nach Rumänien. Allein die Kraftstoffkosten belaufen sich auf 2000 Euro. Aber: Die Fahrer nehmen die lange Tour unentgeltlich auf sich und auch die Fahrzeuge werden kostenlos für die Transporte zur Verfügung gestellt.

Spenden: Wer Kleidung, Schuhe, Wäsche oder andere Hilfsgüter spenden möchte, kann sich direkt an Martha Faißt wenden, Telefon 07703/933 98 77. Weitere Infos finden Sie hier.