von Wolfgang Scheu

Vor fast genau 20 Jahren, es war im Oktober 1999, hatte Achim Feser zum „unverbindlichen Singen“ in die Bonndorfer Jugendherberge eingeladen. Die erschienenen acht Frauen und Männer hatten an diesem Abend großen Spaß. Es hat musikalisch gefetzt und Let‘s Fetz wurde dann auch der Name des neuen Chors, der damals aus den acht Sängern entstanden ist. Die meisten kannten sich schon vom Singen im gemischten Chor des Männergesangsvereins Bonndorf. Wenige Monate später hatten sie schon ihren ersten großen Auftritt beim „Internationalen Chortreffen“ in Bonndorf.

Die Probe des Let‘s Fetz Chors im Bürgerhaus in Boll: Mit Spaß und Motivation bereiten sich die Sänger auf das Konzert zum 20-jährigen Bestehen vor. | Bild: Wolfgang Scheu

Nun freuen sich die mittlerweile 30 Sänger (zwischen den stimmgewaltigen Frauen sitzen aktuell fünf Männer) schon riesig auf ihren Einmarsch in die Stadthalle am Samstag, 19. Oktober. Die eingängige und jedem bekannte Melodie von „New York, New York“ wird erklingen zum Jubiläumskonzert „20 Jahre Let‘s Fetz Chor“ unter dem Titel „Zeitreise“, soviel sei hier schon verraten. Es wird ein Programm mit den beliebtesten Stücken werden, aber auch neue Perlen haben sie ins Repertoire genommen. Grob umschrieben reicht es von „California Dreamin‘“ von The Mamas and the Papas bis zum aktuellen „Herz über Kopf“ von Joris.

Bei einer Probe im Bürgerhaus in Boll durfte man bereits staunen über das, was man hörte und sah. Die Uhr im Saal stand auf 19.45 Uhr (wie den ganzen Abend, denn sie stand wirklich) und es war recht kalt. Kein Problem für Dagmar Hosp. Seit 17 Jahren versteht sie es, das Beste aus den Stimmen des Chors herauszuholen und dabei den Spaß an der Sache nicht zu verlieren. Eine spezielle Dirigentenausbildung hat sie nicht, die Erfolge sprechen jedoch eine klare Sprache. Unkonventionell war das gemeinsame Joggen zum Aufwärmen am Anfang – eine absolute Premiere in der Probe – aber durchaus sinnvoll. „Arme hoch – weiterlaufen“, Dagmar Hosp machte es vor. Gemeinsam wurden die ersten Töne gesungen: „Auf der grünen Wiese steht ein Weihnachtsbaum, hinter unserm Fenster steht die Kuh, die Kuh, a cappella, a cappella ...“, die Worte sind zunächst recht sinnfrei, es sind keine Titel des Jubiläumsprogramms. „Ein bisschen Lächeln … mehr lächeln“, ruft die Chorleiterin. Es wirkt, die Körper sind warm, die Stimmbänder vorbereitet und alle haben ein breites Lächeln im Gesicht. Der Kanon „Singing all together“ swingt von alleine.

Es wurde ernst: „New York, New York“ ertönte, gefolgt von „Sway (with me)“. Viele kennen den Titel von Michael Bublé, lange vorher hat ihn Dean Martin gesungen. Die Bonndorfer kennen den Titel vom Let‘s Fetz Chor, der Applaus war grandios, als sie ihn bei ihrem Jahreskonzert vor einigen Jahren gesungen haben. Man darf gespannt sein, ob Achim Feser und sein Kollege mit der Bass-Stimme beim Konzert ein Glas Whiskey in der Hand halten werden, wie Frank Sinatra und Dean Martin es immer getan haben.

Chorleiterin Dagmar Hosp gefällt offensichtlich, was sie hört. | Bild: Wolfgang Scheu

Plötzlich winkte Dagmar Hosp ab. „Da müssen aber mehr als nur einer der Herren einsetzen“, lautete ihr Kommentar. „Nee, nee, das war gar nicht schön“, sagte sie mit einem Gesichtsausdruck, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Lange Pausen gab es nicht, Dagmar Hosp hielt ihre Sänger auf Trab. Ihre klare Sopranstimme war deutlich hörbar, sie tanzte am Keyboard. Bei allen hatte sich längst ein Wohlfühlklima ausgebreitet. Dann gab es kein Halten mehr, „Don‘t Stop Me Now“ ertönte. „Seid jetzt bitte alle Freddy“, forderte die Chorleiterin zum Queen-Titel auf. „Ein bisschen mehr Spannung und bisschen mehr Feuer bitte“, dabei muss Dagmar Hosp selbst lachen, die Liste der möglichen Zitate ist lang.

Vor dem großen Jubiläumskonzert in rund drei Wochen wird es noch weitere Proben und ein Probenwochenende in einer Jugendherberge in Reutlingen geben. Und dann werden auch sicher alle die Texte auswendig kennen, auch die drei Neuen im Chor, die das erste Mal bei einem Konzert dabei sein werden. Notenständer oder Blätter haben die Akteure noch nie vor sich gehabt bei ihren Konzerten, der Blick auf die fröhlichen wie stimmgewaltigen Sänger bleibt stets frei. Schließlich sind sie auch immer feierlich gewandet, passend zum Anlass, und das darf das Publikum auch sehen. Und sie freuen sich schon auf den Einmarsch zum Konzert in die Stadthalle, wenn Dagmar Hosp sie auffordert: „Also, kommt Mädels, auf geht‘s“, stets mit ihrem gewinnenden Lächeln im Gesicht.